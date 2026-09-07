Çinli ticari araç üreticisi Ultrand, fiyat-performans odaklı yeni modelleri T08 pick-up ve X5 kamyonet ile Türkiye pazarına resmi giriş yaptı. Markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Uzak Doğu Ticari Araçlar A.Ş.; satış, servis, yedek parça ve garanti süreçlerinin tek muhatabı olarak hizmet verecek.
870 bin liralık sıfır km araç Türkiye pazarında: Merakla bekleniyordu
Çinli ticari araç markası Ultrand, fiyat performans açısından oldukça ilgi çekecek T08 pick-up ve X5 kamyonet modellerini Türkiye pazarına soktu. Markanın modelleri 870 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.Kaynak: Haber Merkezi
Lansmana özel anahtar teslim satış fiyatları belirlenen modellerden çift kabinli Ultrand T08’in 4x2 versiyonu 1 milyon 990 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı. Şehir içi lojistiğe odaklanan tek kabinli hafif ticari model X5 ise 870 bin TL’lik etiket fiyatıyla satışa sunuldu.
ULTRAND T08: GÜÇLÜ MOTOR VE ZF ŞANZIMAN KOMBİNASYONU
Çift kabinli pick-up T08, kaputunun altında 2.298 cc hacminde turbo dizel motor taşıyor. 160 HP güç ve 1.500-2.500 devir aralığında 420 Nm tork üreten bu ünite, gücünü tork konvertörlü ZF 8 ileri otomatik şanzımanla yola aktarıyor.
Model, arkadan itişli (4x2) ve dört tekerlekten çekişli (4x4) olmak üzere iki farklı aktarma tipiyle tercih edilebiliyor. Zorlu arazi şartlarına uygun olarak geliştirilen 4x4 Mountain donanım seviyesinde; BorgWarner transfer kutusu, ön ve arka elektronik diferansiyel kilitleri ile yedi farklı sürüş modu standart olarak yer alıyor. Aracın açıklanan karma WLTP yakıt tüketim değeri ise 100 kilometrede 9,8 litre.
Boyutlar ve Kapasite: 5.610 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik ve 3.510 mm aks mesafesine sahip T08, 1.810 mm uzunluğunda bir kasayla geliyor. Model, 1.100 kg yük taşıma ve frenli römorkla 3.000 kg çekme kapasitesi sunuyor.
Kabin Teknolojileri: İç mekânda 15,6 inç büyüklüğünde multimedya ekranı, 9,2 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay, kablosuz şarj ünitesi ve 360 derece çevre görüş sistemi öne çıkıyor.
ULTRAND X5: ŞEHİR İÇİ TAŞIMACILIĞINA PRATİK ÇÖZÜM
Markanın Türkiye pazarındaki ikinci modeli olan X5, kompakt boyutlarıyla şehir içi yük taşımacılığına yönelik pratik bir alternatif sunuyor. İki kişilik tek kabin düzenine sahip araç, üç taraftan açılabilen açık kasasıyla yükleme kolaylığı sağlıyor.
Araçta 85 HP güç ve 113 Nm tork üreten 1.298 cc hacminde benzinli motor görev yapıyor. 5 ileri manuel şanzıman ve arkadan itişli (4x2) altyapıyla kombine edilen X5; 2.850 mm uzunluk ve 1.570 mm genişlik sunan kasasında 1.200 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.