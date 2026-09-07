870 bin liralık sıfır km araç Türkiye pazarında: Merakla bekleniyordu

Model, arkadan itişli (4x2) ve dört tekerlekten çekişli (4x4) olmak üzere iki farklı aktarma tipiyle tercih edilebiliyor. Zorlu arazi şartlarına uygun olarak geliştirilen 4x4 Mountain donanım seviyesinde; BorgWarner transfer kutusu, ön ve arka elektronik diferansiyel kilitleri ile yedi farklı sürüş modu standart olarak yer alıyor. Aracın açıklanan karma WLTP yakıt tüketim değeri ise 100 kilometrede 9,8 litre.