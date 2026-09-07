Türkiye'de yüksek enflasyon, çözülemeyen ekonomik sorunlar, artan hayat pahalılığı vatandaşı adeta canından bezdirmiş durumda. Kirada oturan ve ailesinde çalışan tek kişi olan Kaya, "İnsan onuruna yakışır bir hayatım olmadı, bir babanın çaresizliğinin dibini yaşadım" sözleriyle son çare olarak devletten ötenazi talebinde bulundu.

Gaziantep’te 46 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ali Kılıç Kaya, yaşadığı ekonomik ve psikolojik sıkıntılar nedeniyle Gaziantep Valiliği’ne başvurarak ötenazi isteğinde bulundu.

Asgari ücretle ailesini geçindirmeye çalışan vatandaş, yaşadığı çaresizlik ve tükenmişliğin hayatını sürdüremez hale getirdiğini beyan etti.

Evlerinin kira olduğunu ve üç çocuğunun eğitim gördüğünü belirten Kaya, evde çalışan tek kişinin kendisi olduğunu söyledi. Mektubunda ekonomik sebepler nedeniyle uzun süredir yoğun kaygı, üzüntü ve stres yaşadığını aktaran vatandaş, bu durumun zamanla sağlık sorunlarına da yol açtığını dile getirdi.

"ÖTENAZİ YÖNTEMİYLE ÖLMEK İÇİN YARDIM TALEP EDİYORUM"

"Yüce devletimizden ötenazi ile ölmek için yardım talep ediyorum" ifadelerini kullanan Kaya, bir baba olarak yaşadığı zorluk ve sıkıntıları şöyle anlattı: