Ankara Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen Ankara 2 No'lu Barosu'nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun merakla beklediği 12'nci Yargı Paketi'nin detaylarını paylaştı.
Akın Gürlek tarih verdi: Boşanma ve nafaka davalarında düzenleme gelecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma ve nafaka davalarına yönelik yasal düzenlemenin ekim ayında 12'nci Yargı Paketi kapsamında hayata geçirileceğini açıkladı. İşte detaylar...Kaynak: AA
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası nafaka konusunda oluşan yasal düzenleme ihtiyacına değinen Bakan Gürlek, uygulamanın başlayacağı tarihi şu sözlerle duyurdu:
"Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi hedefliyoruz."
KİRA VE TAHLİYE DAVALARINDA HEDEF SÜRE AYARI
Yargıdaki uzayan süreçleri kısaltmaya yönelik atılacak adımlara da değinen Gürlek, ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kira ve tahliye davaları için belirlenen yeni hedef süreleri açıkladı:
KİRA TESPİTİ DAVALARI
En fazla 9 ay içinde tamamlanacak.
TAHLİYE DAVALARI
En fazla 1,5 yıl içinde sonuçlandırılacak.
YARGIDA HEDEF SÜREÇLERE RİAYET VURGUSU
Savunma makamının ve avukatlık mesleğinin önemine dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, davaların öngörülebilir sürelerde bitirilmesi gerektiğine vurgu yaparak hakim ve savcılara mesaj verdi:
"Avukatlarımız, açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır.''
''Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmeleri gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz."