Akın Gürlek tarih verdi: Boşanma ve nafaka davalarında düzenleme gelecek

KİRA VE TAHLİYE DAVALARINDA HEDEF SÜRE AYARI

Yargıdaki uzayan süreçleri kısaltmaya yönelik atılacak adımlara da değinen Gürlek, ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kira ve tahliye davaları için belirlenen yeni hedef süreleri açıkladı: