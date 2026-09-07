Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akın Gürlek tarih verdi: Boşanma ve nafaka davalarında düzenleme gelecek

Akın Gürlek tarih verdi: Boşanma ve nafaka davalarında düzenleme gelecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma ve nafaka davalarına yönelik yasal düzenlemenin ekim ayında 12'nci Yargı Paketi kapsamında hayata geçirileceğini açıkladı. İşte detaylar...

Kaynak: AA
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Akın Gürlek tarih verdi: Boşanma ve nafaka davalarında düzenleme gelecek - Resim: 1

Ankara Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen Ankara 2 No'lu Barosu'nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun merakla beklediği 12'nci Yargı Paketi'nin detaylarını paylaştı.

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Akın Gürlek tarih verdi: Boşanma ve nafaka davalarında düzenleme gelecek - Resim: 2

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası nafaka konusunda oluşan yasal düzenleme ihtiyacına değinen Bakan Gürlek, uygulamanın başlayacağı tarihi şu sözlerle duyurdu:

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Akın Gürlek tarih verdi: Boşanma ve nafaka davalarında düzenleme gelecek - Resim: 3

"Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

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Akın Gürlek tarih verdi: Boşanma ve nafaka davalarında düzenleme gelecek - Resim: 4

KİRA VE TAHLİYE DAVALARINDA HEDEF SÜRE AYARI

Yargıdaki uzayan süreçleri kısaltmaya yönelik atılacak adımlara da değinen Gürlek, ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kira ve tahliye davaları için belirlenen yeni hedef süreleri açıkladı:

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Akın Gürlek tarih verdi: Boşanma ve nafaka davalarında düzenleme gelecek - Resim: 5

KİRA TESPİTİ DAVALARI

En fazla 9 ay içinde tamamlanacak.

TAHLİYE DAVALARI

En fazla 1,5 yıl içinde sonuçlandırılacak.

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Akın Gürlek tarih verdi: Boşanma ve nafaka davalarında düzenleme gelecek - Resim: 6

YARGIDA HEDEF SÜREÇLERE RİAYET VURGUSU

Savunma makamının ve avukatlık mesleğinin önemine dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, davaların öngörülebilir sürelerde bitirilmesi gerektiğine vurgu yaparak hakim ve savcılara mesaj verdi:

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Akın Gürlek tarih verdi: Boşanma ve nafaka davalarında düzenleme gelecek - Resim: 7

"Avukatlarımız, açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır.''

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Akın Gürlek tarih verdi: Boşanma ve nafaka davalarında düzenleme gelecek - Resim: 8

''Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmeleri gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz."

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Akın Gürlek tarih verdi: Boşanma ve nafaka davalarında düzenleme gelecek - Resim: 9
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