Gürsel Tekin MK TV'den Gizem Fidan ve Hakan Aygün2ün konuğu oldu.
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: Aklınızı başınıza alın
CHP'de mutlak butlan kararının ardından yönetime gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan adaylığı konusunda parti içerisinden olumsuz görüşler yükselirken, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.Yunus Arıkan
Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkan adayı olup olmayacağı konusunda net konuştu.
MK TV'den Gizem Fidan'a konuk olan Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkan adayı olup olmayacağı konusunda net konuştu.
MK TV'den Gizem Fidan'a konuk olan Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkan adayı olup olmayacağı konusunda net konuştu.
Sayın Genel Başkan şu anda parti içerisinde bir sigorta.
Parti içerisinde kariyer planlaması yapanlar... Sakın ha! Aklınızı başınıza alın.
CHP, kritik bir süreçten geçerken kariyer planlaması yapılacak yer değildir.
Genel Başkanımız Büyük Kurultay'da çıkacak aday olacak.
Bu bir öneridir, Cumhurbaşkanı adayımızı da o gün açıklayacağız.