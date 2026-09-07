Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: Aklınızı başınıza alın

Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: Aklınızı başınıza alın

CHP'de mutlak butlan kararının ardından yönetime gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan adaylığı konusunda parti içerisinden olumsuz görüşler yükselirken, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: Aklınızı başınıza alın - Resim: 1

Gürsel Tekin MK TV'den Gizem Fidan ve Hakan Aygün2ün konuğu oldu.

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Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: Aklınızı başınıza alın - Resim: 2

Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkan adayı olup olmayacağı konusunda net konuştu.

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Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: Aklınızı başınıza alın - Resim: 3

MK TV'den Gizem Fidan'a konuk olan Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkan adayı olup olmayacağı konusunda net konuştu.

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Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: Aklınızı başınıza alın - Resim: 4

MK TV'den Gizem Fidan'a konuk olan Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkan adayı olup olmayacağı konusunda net konuştu.

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Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: Aklınızı başınıza alın - Resim: 5

Sayın Genel Başkan şu anda parti içerisinde bir sigorta.

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Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: Aklınızı başınıza alın - Resim: 6

Parti içerisinde kariyer planlaması yapanlar... Sakın ha! Aklınızı başınıza alın.

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Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: Aklınızı başınıza alın - Resim: 7

CHP, kritik bir süreçten geçerken kariyer planlaması yapılacak yer değildir.

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Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: Aklınızı başınıza alın - Resim: 8

Genel Başkanımız Büyük Kurultay'da çıkacak aday olacak.

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Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: Aklınızı başınıza alın - Resim: 9

Bu bir öneridir, Cumhurbaşkanı adayımızı da o gün açıklayacağız.

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