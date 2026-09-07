Doğu Karadeniz’den sevindirici haber: "50 yıl çıkmaz" denmişti

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Doğu Karadeniz’de, başta fındık olmak üzere 300’den fazla bitki türüyle beslenebilen ve tarım ürünlerinde zarara yol açan ‘kahverengi kokarca’ zararlısına karşı mücadele bu yıl da sürdürüldü. Ev ve tarım alanlarında da yoğun şekilde görülen zararlıya yönelik çalışmalar kapsamında yaklaşık 30 bin kışlak ilaçlanırken, feromon tuzakları da kokarcanın yoğun olduğu belirlenen bahçelere yerleştirildi. Kimyasal mücadelede ‘cezbet-öldür’ yöntemi uygulanırken, biyolojik mücadele kapsamında ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 yılda üretilerek doğaya salınan yaklaşık 3 milyon samuray arısı kullanıldı. Kokarcanın çoğalmasını engelleyen samuray arıları, zararlının popülasyonunun düşürülmesinde etkili oldu. Yürütülen yoğun mücadele sonucunda kahverengi kokarcanın bu yıl fındık bahçeleri ve tarım arazilerindeki etkisi büyük ölçüde azalırken, mahsullerde verim kaybının yaşanmaması üreticilerin yüzü güldürdü.