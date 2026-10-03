Yeniçağ Gazetesi
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Boşanırken kimse istemedi, yıllar sonra değeri arttı: Eski eşleri karşı karşıya getirdi

İstanbul’da anlaşmalı olarak boşanan çift, yıllar sonra evlilik döneminde kurulan şirket nedeniyle yeniden karşı karşıya geldi. Yerel mahkemenin ardından Yargıtay’a taşınan dosyada, anlaşmalı boşanan milyonları ilgilendirebilecek dikkat çekici bir değerlendirme yapıldı.

Kaynak: Diğer
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Boşanırken kimse istemedi, yıllar sonra değeri arttı: Eski eşleri karşı karşıya getirdi - Resim: 1

İstanbul’da 1989 yılında evlenen çift, 2005 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Taraflar boşanma duruşmasında paylaşılacak mal ve eşya taleplerinin bulunmadığını söyledi.

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Boşanırken kimse istemedi, yıllar sonra değeri arttı: Eski eşleri karşı karşıya getirdi - Resim: 2

Boşanmanın üzerinden tam 20 yıl geçtikten sonra eski eşlerin yolları bu kez mahkemede kesişti. Uyuşmazlığın merkezinde, evlilik döneminde kurulan bir şirket vardı.

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Boşanırken kimse istemedi, yıllar sonra değeri arttı: Eski eşleri karşı karşıya getirdi - Resim: 3

Kadın, 2025 yılında açtığı alacak davasında şirketin boşandıkları dönemde iflasın eşiğinde olduğunu ancak ilerleyen yıllarda kâr etmeye başladığını belirtti.

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Boşanırken kimse istemedi, yıllar sonra değeri arttı: Eski eşleri karşı karşıya getirdi - Resim: 4

Eski eşinin davasına karşılık erkek de harekete geçti. Evlilik süresince edinilen taşınmazlar ve şirket hisseleri için karşı dava açtı.

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Boşanırken kimse istemedi, yıllar sonra değeri arttı: Eski eşleri karşı karşıya getirdi - Resim: 5

Dosyaya bakan Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesi, çiftin boşanma sırasında verdiği beyanları dikkate alarak her iki davanın da reddine karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de kararı hukuka uygun buldu.

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Boşanırken kimse istemedi, yıllar sonra değeri arttı: Eski eşleri karşı karşıya getirdi - Resim: 6

Ancak dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne ulaştığında süreç değişti. Daire, boşanma protokolünde açık bir düzenleme yoksa “Paylaşılacak malımız yok” beyanının mal paylaşımı hakkından vazgeçildiği anlamına gelmeyeceğini belirtti.

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Boşanırken kimse istemedi, yıllar sonra değeri arttı: Eski eşleri karşı karşıya getirdi - Resim: 7

İstinaf mahkemesinin kararında direnmesi üzerine dosya bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun önüne geldi. Kurul, anlaşmalı boşanma ile mal rejiminin tasfiyesinin ayrı konular olduğuna dikkat çekti.

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Boşanırken kimse istemedi, yıllar sonra değeri arttı: Eski eşleri karşı karşıya getirdi - Resim: 8

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, anlaşmalı boşanmanın tek başına mal rejiminin tasfiyesi anlamına gelmediğine hükmetti. Mal paylaşımının sona ermesi için taraflar arasında bu konuda açık ve net bir anlaşma bulunması gerektiği belirtildi.

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Boşanırken kimse istemedi, yıllar sonra değeri arttı: Eski eşleri karşı karşıya getirdi - Resim: 9
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