Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026)

Haftalık altın fiyatlanma dalgalanması ise dikkat çekiyor. Ons altın pazartesi günü 4 bin 278 dolar seviyelerinde bir fiyatla açarken, bu haftanın son gününde 4 bin 140 dolar fiyatında kapanışını yaptı. Haftalık kayıp ise yüzde 3,23’ü buldu.