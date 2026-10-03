Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026)

Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026)

Fed’in sert tutumu ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle altın cephesinde haftalık kayıp yüzde 3'ü aştı. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında rakamlar değişti.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 1

Dün ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklenenin altında gelmesiyle altın fiyatları desteklense de ardından tekrardan düşüş ile son pozisyonunu kapattı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 2

Tahvil faizlerindeki artış ve FED’in sert tutumu ile altın tarafında düşüşler görülürken, bu noktada dolar cephesi ise değer kazanmaya devam etti.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 3

Haftalık altın fiyatlanma dalgalanması ise dikkat çekiyor. Ons altın pazartesi günü 4 bin 278 dolar seviyelerinde bir fiyatla açarken, bu haftanın son gününde 4 bin 140 dolar fiyatında kapanışını yaptı. Haftalık kayıp ise yüzde 3,23’ü buldu.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 4

Dün ise ons altın ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklenenin altında gelmesiyle 4 bin 220 dolarlara gelse de kapanışı yüzde 0,88’lik bir düşüş ile 4 bin 140,52 dolar bandında kapattı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 5

Gram altın tarafında ise haftalık kayıp yüzde 3’e kadar dayandı. 6 bin 723 TL’de pazartesi işlem alan gram altın 6 bin 542 TL seviyelerine kadar sert düşüş yaşayarak haftayı kapattı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 6

Tarım dışı istihdam verileriyle yarım saatlik sert bir yükseliş yaşasa da Cuma gününü gram altın yüzde 0,70’lik kayıpla kapattı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 7

Kapalıçarşı’daki haftalık pozisyon ise merak ediliyor. Pazartesi günü 6 bin 749 TL’den satışta olan gram altın haftayı 6 bin 606 TL seviyesinde tamamladı. Kapalıçarşı’da gram altının haftalık kayıp yüzdesi 2,02 oldu.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 8

Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne? İşte piyasalardaki son durum:

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 9

Gram Altın (02/10/26): Alış: 6.507,63 | Satış: 6.606,79

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 10

Çeyrek Altın (02/10/26): Alış: 10.661,00 | Satış: 10.768,00

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 11

Yarım Altın (02/10/26): Alış: 21.321,00 | Satış: 21.530,00

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 12

Tam Altın (02/10/26): Alış: 42.512,00 | Satış: 42.935,00

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 13

Gremse Altın (02/10/26): Alış: 105.496,00 | Satış: 106.826,00

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 14

Has Altın (02/10/26): Alış: 6.540,33 | Satış: 6.587,03

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 15

Dolar TL ise bu hafta tarihi rekorları kırdı. Dolar TL 49,14 TL seviyesine kadar yükseliş kaydetti.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 16

Brent Ham Petrol varil fiyatında da haftalık yüzde 5’i aşan bir yükseliş ile 102,60 dolar seviyelerinde haftayı bitirdi.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 17

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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