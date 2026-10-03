Yeniçağ Gazetesi
03 Ekim 2026 Cumartesi
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 5 yıl hesabı değişti

Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 5 yıl hesabı değişti

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesinin son yenilenme tarihinden itibaren 5 yıl geçmemiş olsa dahi, kira ilişkisinin başlangıcı ve rayiç bedeller dikkate alınarak şartları oluştuğunda kira tespit davası açılabileceğine karar verdi.

Kaynak: AA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 5 yıl hesabı değişti - Resim: 1

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesinin yenilenmiş olmasının her durumda kira tespit davası için beş yıllık sürenin sıfırlandığı anlamına gelmeyeceğine hükmetti.

1 10
Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 5 yıl hesabı değişti - Resim: 2

Yüksek Mahkeme, kira bedelinin emsal ve rayiç değerlerin gerisinde kalıp kalmadığının taraflar arasındaki ilk kira ilişkisinin başlangıcı dikkate alınarak incelenmesi gerektiğine karar verdi.

2 10
Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 5 yıl hesabı değişti - Resim: 3

İstanbul'da bir iş yerini 2005 yılında kiraya veren mülk sahibi, 2021 yılında ödenen 22 bin liralık kira bedelinin rayiçlerin gerisinde kaldığını belirterek kiranın 39 bin liraya çıkarılması talebiyle dava açtı.

3 10
Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 5 yıl hesabı değişti - Resim: 4

Sulh Hukuk Mahkemesi ise taraflar arasındaki son sözleşmenin 2018'de yenilendiğini ve henüz beş yıl geçmediğini gerekçe göstererek kira bedelinin hak ve nesafete göre belirlenemeyeceğine hükmetti.

4 10
Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 5 yıl hesabı değişti - Resim: 5

Karara göre yalnızca sözleşmedeki artış oranı uygulandı. Davacının istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.

5 10
Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 5 yıl hesabı değişti - Resim: 6

Davacı temyiz dilekçesinde, kiracının taşınmazı 2005'ten beri kullandığını ve 2018'deki sözleşmenin mevcut kira ilişkisini yeniden başlatmadığını savundu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu.

6 10
Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 5 yıl hesabı değişti - Resim: 7

Yargıtay, Türk Borçlar Kanunu kapsamında beş yılı aşan kira ilişkilerinde emsal değerlerin dikkate alınması gerektiğini hatırlatarak, 2018 tarihli sözleşmenin niteliğinin ve o günkü rayici yansıtıp yansıtmadığının araştırılması gerektiğine işaret etti.

7 10
Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 5 yıl hesabı değişti - Resim: 8

Kararda, "Yenilenen sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 yıl geçmemiş olsa dahi ilk sözleşmenin başlangıcına göre geçen süreler gözetilerek şartları varsa kira bedelinin hak ve nesafete göre tespiti gerekeceği göz ardı edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

8 10
Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 5 yıl hesabı değişti - Resim: 9

Eksik inceleme nedeniyle kararı bozan Daire; mahkemenin bilirkişi incelemesiyle 2018’de belirlenen bedelin rayice uygunluğunu tespit etmesini, bedel rayice uygunsa endeks oranında artış yapılmasını, aksi halde hak ve nesafete göre yeni kira bedelinin belirlenmesini kararlaştırdı.

9 10
Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 5 yıl hesabı değişti - Resim: 10

Böylece yenilenen sözleşmenin üzerinden beş yıl geçmemiş olmasının tek başına kira tespit davasına engel oluşturmadığı netlik kazandı.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro