Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren 'Maaş' kararı: Anında kesilecek

Kararda, yasanın çok net olduğu; SGK veya yargı organlarının kişilerin gerçek boşanma iradesine sahip olup olmadığını araştırmasına gerek kalmadan, sadece eylemli olarak "birlikte yaşama" durumunun tespitinin aylığın kesilmesi için yeterli olduğu belirtildi.