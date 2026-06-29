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YENİÇAĞ - 29 Haziran 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

KOMEDYEN DENİZ GÖKTAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İktidar medyasının hedef aldığı Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

ZEHRA KINIK’IN TUTUKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık, karıştığı kazada 17 yaşındaki gencin ölümüne sebebiyet veren kızı Zehra Kınık'ın tutuklandığını ve bir süredir cezaevinde olduğunu açıkladı.

TAMAR TANRIYAR SERBEST BIRAKILDI

Muhalefete yönelik ahlaksız paylaşımlarının ardından Erdoğan ailesini hedef alan, bugün gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen sosyal medya fenomeni Tamar Tanrıyar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: NATO CAYDIRICI OLMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Parlamento Başkanları Onuruna verilen öğle yemeğinde yaptığı konuşmada savunma sanayisindeki engellerin kaldırılması çağrısı yaptı. Filistin'de iki devletli çözümü yineleyen Erdoğan, Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye'nin arabuluculuk rolünü sürdüreceğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU MYK'SINI TOPLAYACAK, ÖZEL GRUPTA KONUŞACAK

CHP'de yarın Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek. Özgür Özel ise saat 13.30'da grup toplantısında konuşacak.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI

İLAY AKSOY YAZDI: SEVR ANLAŞMASI YENİDEN HAYATA GEÇİRİLİYOR… LÜBNAN İSRAİL’E TESLİM OLDU!

Cumartesi günü Lübnan ve İsrail arasında, Amerika’nın da garantörlüğünü üstlendiği “Üçlü Çerçeve Anlaşması” imzalandı.

Yapılan anlaşma sayesinde 1948 yılından itibaren İsrail’i tanımayan Lübnan devleti, artık resmen tanımış oldu ve ülkesini işgal etmek için saldıran İsrail ordusu içinde ülkesinden ayrılmaması ve kalıcı olması için yasal statü tanıdı.

DÜNYA – YENİÇAĞ

ALMANYA'DA SİLAHLI SALDIRI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler olduğu belirtildi.

ABD VE İRAN GÖRÜŞECEK: TARİH BELLİ OLDU

ABD ve İran’ın artan gerginlik sonrası müzakereleri durdurması sonrası yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimi ile Doha’da görüşeceklerini söyledi. Talebin İran’dan geldiğini belirten Trump, toplantının yarın yapılacağını söyledi.

DÜNYANIN GÖZÜ O TATBİKATTAYDI... KİM JONG-UN YÖNETİMİNDEN ABD VE JAPONYA'YA GÖZDAĞI

Kuzey Kore, Japonya ve ABD tarafından düzenlenen ortak askeri tatbikatı "savaş provası" olarak nitelendirerek sert bir dille kınadı. Pyongyang yönetimi, iki ülkenin askeri işbirliğini derinleştirmesinin bölgedeki güvenlik ortamını istikrarsızlaştırdığını öne sürdü.

İSRAİL ORDUSU BATI ŞERİA’DA BASKINLARI SÜRDÜRÜYOR: 1’İ GAZETECİ 9 FİLİSTİNLİ DAHA GÖZALTINDA

İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskın düzenleyen İsrail güçleri, evleri altüst ederek 9 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, daha önce de tutuklanan gazeteci Suad el-Havace’nin bulunduğu bildirildi.

AZERBAYCAN'DAN İSRAİL'E: 1915 OLAYLARINA İLİŞKİN ERMENİ İDDİALARINI YENİDEN DEĞERLENDİRİN

Azerbaycan, İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili kararına sert tepki gösterdi. Bakü, kararın tarihi gerçekleri çarpıttığını belirterek Tel Aviv yönetimini kararı yeniden gözden geçirmeye çağırdı ve bunun bölgesel barışa zarar vereceğini vurguladı.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

GÜMRÜK VERGİ MUAFİYETİ AB'DE SONA ERİYOR: İNTERNETTEN ALIŞVERİŞTE YENİ DÖNEM

Avrupa Birliği, 1 Temmuz itibarıyla 150 euro altı ürünlerdeki gümrük vergisi muafiyetini kaldırıyor. Yeni düzenlemeyle her ürün kategorisi için sabit vergi uygulanacak.

AKARYAKITA UZUN ZAMAN SONRA İNDİRİM GELİYOR

Özellikle ABD-İran savaşının ardından stabilize olan akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre çarşamba günü akaryakıtta indirim var.

BORSA İSTANBUL'DAN İKİ KRİTİK KARAR: AÇIĞA SATIŞ YASAĞI KALKTI

Borsa İstanbul’da aylardır uygulanan açığa satış yasağı sona erdi. Pay piyasasında emir/işlem oranı 29 Haziran itibarıyla yeniden 5/1 olarak uygulanacak.

19 MİLYON İŞÇİ SIFIR ZAM ALACAK, ASGARİ ÜCRETLİ 7 BİN 300 LİRA KAYBEDECEK

İşçi, emekli, asgari ücretli; yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve geçim derdiyle boğuşurken ücretlilerin ara zam talebi iktidarda karşılık bulmadı. Memur ve emekliler enflasyonun altında zam alırken, 19 milyon işçi sıfır zam alacak.

SPOR - YENİÇAĞ

AZİZ YILDIRIM'DAN 90 MİLYON EUROLUK HAMLE

Fenerbahçe yönetimi, vadesi gelen 90 milyon euronun üzerindeki borcun önemli bölümünü ödeyerek kulübün mali yapısını rahatlattı. Sarı-lacivertlilerde hedef, 15 Temmuz'a kadar tüm ödemeleri tamamlayıp transfer sürecine güçlü bir finansal yapıyla girmek.

GALATASARAY'IN PEŞİNDEKİ YILDIZDAN TRANSFER SİNYALİ

Galatasaray, orta saha transferinde rotasını Joao Gomes'e çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın Wolverhampton forması giyen Brezilyalı yıldız için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenilirken, 25 yaşındaki futbolcunun sosyal medyada yaptığı beğeni taraftarı heyecanlandırdı.