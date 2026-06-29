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Kaynak: Haber Merkezi

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatla birlikte İsviçre’de başlayan müzakerelere rağmen Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim yeniden saldırı ihtimalini gündeme getirdi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere müdahale edilmesi durumunda İran’a yeniden saldıracaklarını söyledi.

Öte yandan ABD basını, Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim nedeniyle İsviçre’deki müzakerelerin durduğunu yazdı. İkinci tur müzakerelerin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Orta Doğu’da gerilim yeniden tırmanırken ABD Başkanı Trump’ın son açıklaması diplomasi kanallarının açık olduğunu gösterdi. Trump, İran ile yarın Doha’da bir araya geleceklerini söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İran, toplantı talebinde bulundu. Toplantı, yarın Doha'da düzenlenecek” dedi.

ABD BASINI DA YAZMIŞTI

Trump’ın açıklaması öncesine iki ülkenin yapacağı görüşmeyi ABD basını yazdı. ABD merkezli Axios haber sitesi, ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ve İran'ın birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladığını duyurdu.