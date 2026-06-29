Stand-up gösterisiyle Türkiye'nin gündemine oturan ve kısa sürede 5,6 milyon izlenmeye ulaşan komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi

YouTube'a yüklediği son stand-up gösterisiyle gündem olan komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre Deniz Göktaş hakkındaki 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

HEDEF GÖSTERİLİYOR

Göktaş, Harbiye'de sahnelediği "Ölü Deniz" adlı politik yönü ve esprileriyle öne çıkan stand-up gösterisinin ardından iktidara yakın çevrelerce hedef gösterildi.

'DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA' SUÇLAMASI

Gazeteci İsmail Saymaz da sabah Halk TV'de katıldığı programda Deniz Göktaş hakkında soruşturma açıldığını duyduğunu söylemişti.

Göktaş hakkında 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla bir soruşturma açıldığını duyduğunu aktaran Saymaz, şunları kaydetmişti:

"Bunun dışında herhangi bir gelişmeden haberim yok. Umarım sadece soruşturma olarak kalır ve kapanır. Çünkü Türkiye'de artık mizahın da yapılamadığı, bir stand-up'çının bile kendisini özgürce ifade edemediği bir döneme de girmeyiz."

YURT DIŞINA KAÇTIĞI İDDİASINA YANIT

Göktaş'ın ayrıca 'yurt dışına kaçtığı' da iddia edilmiş, Göktaş ise tatile gittiğini ve döneceğini belirterek şunları söylemişti:

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."