Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB), e-ticaret alışverişlerini doğrudan etkileyecek önemli bir kararı hayata geçiriyor. AB dışı ülkelerden internet üzerinden sipariş edilen ve değeri 150 euroya kadar olan ürünlerde uygulanan gümrük vergisi muafiyeti, 1 Temmuz itibarıyla sona eriyor.

Almanya Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu tarihten sonra üçüncü ülkelerden AB’deki tüketicilere gönderilen ve değeri 150 euroyu geçmeyen ürünlerde yeni bir vergi sistemi uygulanacak.

HER ÜRÜN KATEGORİSİNE 3 EURO VERGİ

Yeni düzenlemeye göre, kargo paketindeki her farklı ürün kategorisi için 3 euro sabit gümrük vergisi alınacak.

Örneğin, pakette yalnızca çorap bulunuyorsa tek kategori sayılacak ve 3 euro vergi ödenecek. Ancak çorapla birlikte oyuncak ve şarj kablosu da varsa üç farklı kategori oluşacağından toplam vergi 9 euroya çıkacak.

SİPARİŞ TARİHİ DEĞİL, GİRİŞ TARİHİ ESAS

Dikkat çeken bir diğer detay ise uygulamanın sipariş tarihine değil, ürünün gümrüğe giriş tarihine göre belirlenmesi. Buna göre, 1 Temmuz’dan önce sipariş edilse bile bu tarihten sonra gümrüğe ulaşan tüm ürünler yeni kurala tabi olacak.

KDV UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Mevcut yüzde 19 ve yüzde 7 oranlarındaki ithalat KDV’si uygulaması ise aynen sürecek. Tüketiciler açısından gümrük işlemlerinde herhangi bir prosedür değişikliği olmayacak.

Kargo firmaları vergiyi önceden ödeyip teslimat sırasında alıcıdan tahsil etmeye devam edecek.

IOSS SİSTEMİYLE FİYATLARA YANSIYABİLECEK

“Tek Durak İthalat Noktası” (IOSS) sistemine kayıtlı online satıcılar ise bu vergiyi doğrudan satış fiyatına dahil edebilecek.

Yetkililer ayrıca bu uygulamanın, kasım ayında yürürlüğe girecek olan “Kargo İşlem Ücreti” ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

“İÇ PİYASAYI VE İSTİHDAMI KORUYACAK”

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, düzenlemenin yerel ekonomiye katkı sağlayacağını belirterek, “Bu adım perakende ticaretimizi, dolayısıyla ekonomiyi ve istihdamı koruyacak” dedi.

Klingbeil ayrıca, muafiyet kapsamında çoğunlukla düşük kaliteli ve sağlığa zararlı ürünlerin ithal edildiğini ifade etti.

Yeni düzenleme ile AB, hem iç pazarı korumayı hem de haksız rekabetin önüne geçmeyi hedefliyor.