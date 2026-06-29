Memurluğu bıraktı şimdi paraya para demiyor: TOKİ bölgelerinde yoğun talep var

Vatandaşlardan tam not aldı

Mobil berber hizmetinden faydalanan vatandaşlardan Mustafa Balık ise uygulamayı sosyal medyada gördüğünü belirterek, "Konum attım, ayağıma kadar geldi. Malatya'da ilk ve tek olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir hizmet." ifadelerini kullandı.