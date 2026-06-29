Malatya'da yaşayan 29 yaşındaki Murat Bozkurt, 8 yıllık uzman çavuşluk görevinden ayrıldıktan sonra farklı bir girişime imza attı. Daha önce çıraklığını yaptığı berberlik mesleğine dönen Bozkurt, minibüsünü mobil berber aracına çevirerek kent genelinde yerinde tıraş hizmeti vermeye başladı.
Memurluğu bıraktı şimdi paraya para demiyor: TOKİ bölgelerinde yoğun talep var
Malatya'da yaşayan 29 yaşındaki Murat Bozkurt, 8 yıl sürdürdüğü uzman çavuşluk görevini bırakarak mobil berberlik yapmaya başladı. Minibüsünü kuaföre dönüştüren Bozkurt, vatandaşlara bulundukları noktada tıraş hizmeti veriyor.Kaynak: İHA
Konum gönderene ayağına kadar gidiyor
Yaklaşık 5 aydır mobil berber olarak hizmet veren Bozkurt, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan müşterilerin konumuna giderek saç ve sakal tıraşı yapıyor.
Özellikle zamanı kısıtlı olan esnaf, şantiye çalışanları ve TOKİ bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü belirten Bozkurt, hizmetin büyük ilgi gördüğünü söyledi.
"Fiyatlar normal berberlerle aynı"
Mobil berber hizmetinde fiyatların sabit olduğunu ifade eden Bozkurt, saç tıraşının 300 TL, saç-sakal tıraşının 500 TL, yıkamalı hizmetin ise 600 TL olduğunu belirtti.
İlk kez görenlerin şaşırdığını söyleyen genç girişimci, "İnsanlar konum gönderiyor, ben de bulundukları yere giderek tıraşlarını yapıyorum. İşimi severek yapıyorum ve güzel geri dönüşler alıyorum." dedi.
Vatandaşlardan tam not aldı
Mobil berber hizmetinden faydalanan vatandaşlardan Mustafa Balık ise uygulamayı sosyal medyada gördüğünü belirterek, "Konum attım, ayağıma kadar geldi. Malatya'da ilk ve tek olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir hizmet." ifadelerini kullandı.