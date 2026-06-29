Geçtiğimiz dönem enflasyon oranının bile altında zam vererek enflasyona ezdirdiği asgari ücretliyi sadece seçim zamanlarında hatırlayan AK Parti iktidarı, ücretlilerin ara zam talebine kulaklarını tıkadı.

Erdoğan'ın "Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözü lafta kaldı. Yeni yıla iktidarın az zam yapmasıyla dezavantajlı başlayan asgari ücretliler, geride kalan 6 ayda maaşlarının yaklaşık %17'sini enflasyon karşısında kaybetti.

ASGARİ ÜCRETLİNİN KAYBI BÜYÜK

Merkez Bankası'nın %26 olarak hesapladığı yıl sonu enflasyon hesabında asgari ücretli en az 7 bin 300 lirasını kaybedecek.

MEMURLAR VE EMEKLİLERE DE SOĞUK DUŞ!

Temmuzdaki vahamet sadece işçiler için değil. 6 milyon civarında kamu görevlisi (memur) ve onların emeklilerini de soğuk duş bekliyor. Temmuz 2026’da memurlar ve onların emeklileri resmi enflasyonun yaklaşık 4 ila 4,5 puan altında artış alacaklar. 6 aylık enflasyon yüzde 18-19 arasında olursa memur ve memur emeklilerinin yüzde 14-15 arasında artış alacağını söylemek mümkün Böylece ilave ödeme mağduru olan ve bu nedenle emekli aylıkları ciddi biçimde düşen emekli memurlar bir darbe daha yiyecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MUAMMASI

TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık resmi enflasyon kadar zam alacak olanlar sadece işçi ve BAĞ-KUR emeklileri. Onların aylıkları tamı tamına resmi enflasyon kadar artacak. 3 Temmuz’da TÜİK ne diyorsa o kadar zam alacaklar. Ancak büyüme ve refah payı yok. Ülke büyüse de emeklilere bir faydası yok.

Burada zurnanın zırt dediği yer ise en düşük emekli aylığı tutarı. Bilindiği gibi en düşük emekli aylığı enflasyona göre değil yasal bir düzenlemeyle artıyor. Oysa en düşük emekli aylığının sabit bir mekanizmaya bağlanması şart. Örneğin en az enflasyon ve büyüme oranı kadar artırılması mümkün olabilir. AKP Hükümeti otomatik bir mekanizma yerine çeşitli dönemlerde özel yasal düzenlemelerle artış yapıyor. Böylece en düşük emekli aylığı bir siyasi lütuf olarak görülüyor. Ancak Temmuz 2026’da en düşük emekli aylığının artıp artmayacağı muamma. Hükümetin bu konuda ne yapacağı bilinmiyor. Eğer en düşük emekli aylığı için bir düzenleme yapılmazsa milyonlarca emekli sıfır zam alabilir.