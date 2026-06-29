Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırılan haberlere göre, Pyongyang yönetimi, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri ile ABD Deniz Piyadeleri'nin ortak askeri faaliyetlerine ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, Japonya'nın bu tatbikata katılarak kendi "işgal kabiliyetini artırmayı" hedeflediği iddia edildi. Tokyo'nun mevcut küresel jeopolitik durumu "bir savaş ülkesine dönüşmesini meşrulaştırmak" amacıyla kullandığını savunan Kuzey Kore, askeri faaliyetlerin bu şekilde devam etmesi halinde Tokyo yönetiminin "trajik bir sonla" karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulundu.

ASKERİ TATBİKAT YARIN SONA ERİYOR

Kuzey Kore'nin sert tepki gösterdiği ve bölgedeki askeri hareketliliği tırmandırdığını belirttiği söz konusu ortak askeri tatbikat, ABD ve Japonya unsurlarının katılımıyla 20 Haziran tarihinde başlatılmıştı. Bölgedeki savunma ve koordinasyon yeteneklerini artırma amacı taşıyan geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatın, planlandığı üzere yarın itibarıyla tamamlanması bekleniyor.