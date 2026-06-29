Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Wolverhampton forması giyen Joao Gomes'i kadrosuna katmak istediği ve bu transfer için yaklaşık 25 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı öğrenildi.
Galatasaray'ın peşindeki yıldızdan transfer sinyali
Galatasaray, orta saha transferinde rotasını Joao Gomes'e çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın Wolverhampton forması giyen Brezilyalı yıldız için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenilirken, 25 yaşındaki futbolcunun sosyal medyada yaptığı beğeni taraftarı heyecanlandırdı.Kaynak: Diğer
Uzun yıllar takımın merkez orta sahasında görev yapabilecek genç ve dinamik bir isim arayan Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyu listenin ilk sıralarına yazdı.
Dünya Kupası nedeniyle transfer görüşmelerini temkinli şekilde sürdüren yönetim, şartların oluşması halinde Joao Gomes transferini sonuçlandırmayı hedefliyor.
Premier Lig'den düştü, ayrılık kapıda
Premier Lig'e veda eden Wolverhampton'ın gelir kaybı nedeniyle kadrosundaki önemli oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Championship'te forma giymek istemeyen futbolcuların ayrılığına kolaylık sağlayacak İngiliz ekibinin, Joao Gomes için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade ediliyor.
Beğenisi taraftarı ayağa kaldırdı
Galatasaray'ın Joao Gomes ile ilgilendiğine yönelik haberlerin ardından Brezilyalı futbolcunun sosyal medya hesabında yapılan "Come to Galatasaray" yorumunu beğenmesi büyük ses getirdi.
Bu hareket kısa sürede Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında gündem olurken, yıldız oyuncunun paylaşımına binlerce Galatasaray taraftarı yorum yaptı. Söz konusu beğeni, transfer ihtimalini daha da güçlendiren bir gelişme olarak yorumlandı.
Felipe Melo devrede
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo'nun da transfer sürecinde aktif rol üstlenmeye hazır olduğu öne sürüldü. Daha önce yaptığı açıklamada, "Kulüpte görev alsam ilk transfer etmek isteyeceğim isim Joao Gomes olur" diyen Melo'nun, vatandaşını Galatasaray'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalışabileceği belirtiliyor.
Milli takım tecrübesi
Brezilya Milli Takımı formasını 10 kez giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda Wolverhampton ile 41 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
İngiliz kulübü, Joao Gomes'i 2023 yılında Flamengo'dan 18,7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Galatasaray'ın ise bu transferi tamamlayabilmek adına yaklaşık 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.