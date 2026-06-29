Cumartesi günü Lübnan ve İsrail arasında, Amerika’nın da garantörlüğünü üstlendiği “Üçlü Çerçeve Anlaşması” imzalandı.

Yapılan anlaşma sayesinde 1948 yılından itibaren İsrail’i tanımayan Lübnan devleti, artık resmen tanımış oldu ve ülkesini işgal etmek için saldıran İsrail ordusu içinde ülkesinden ayrılmaması ve kalıcı olması için yasal statü tanıdı.

Yapılan anlaşma Amerika ve İran arasında imzalan ondört maddelik mutabakata misilleme olarak yine ondört maddeden oluşturuldu.

Anlaşma şartları Lübnan açısından oldukça ağır bir teslimiyet diyebiliriz zira İsrail işgal ettiği bölgelerden geri çıkmayacağı gibi askeri olarak Lübnan ordusu ile koordineli çalışma konusunda anlaşma yapıldı.

Böylece, İsrail artık Lübnan’ın tüm bölgelerde “yasal” olarak Hizbullah’a karşı mücadele ediyor kılıfı altında operasyonlar yürütebilecek ve yerleşebilecek.

Bu anlaşmayla Suriye’yi işgal etmesinin tamamen önü açıldı.

Yedi ay önce göreve gelen Lübnan Cumhurbaşkanı, topraklarını işgal etmeye çalışan güçlere, savaşmadan bile bir imzayla teslim etti.

Yapılan anlaşmada Hizbullah’ı “devlet dışı silahlı gruplar” olarak tanımlarken, Lübnan ordusunu da İsrail ordusundan emir alacak konumuna getirdi.

Lübnan, Cumartesi gününden itibaren fiilen düşmüş ve artık İsrail ile Amerika’nın ortak sömürgesi olmuştur.

Yapılan anlaşma sadece ülkesine saldıran İsrail ordusunun işgalci değil, meşru müdafaa hakkı olarak bulunma konumuna getirmiyor, ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı’nın İsrail’in Lübnan ve Lübnan halkına karşı gelecekteki eylemlerinden bağımsız olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey’inde İsrail aleyhine şikayette bulunmamasını veya uluslararası forumlarda yasal işlem başlatılmayacağına dair garanti de sağlamış oldu.

Böylece, Lübnan adına sadece ulusal egemenlik haklarından vazgeçmedi Cumhurbaşkanı, ileride Lübnan’da yaşayacak olan tüm saldırlar, işlenecek olan tüm savaş suçları veya yıkımlar ne kadar şiddetli olursa olsun, Lübnan halkı hiçbir zaman hakkını arama hakkını yitirmiş oldu.

Lübnan, bu sözleşmeyle İsrail’in şu ana kadar Lübnan’da işlemiş olduğu tüm suçlara ve gerçekleştirdiği soykırıma karşı yargılanmama garantisi vererek adeta kalkan oldu.

Lübnan ile bu anlaşmayı yaparak İsrail, fiilen Amerika’nın, İran ile yaptığı ateşkes anlaşmasını tanımadığını, savaşı sonlandırmak istemediğini ve işgal etmek istediği yerlere erişene kadar da devam edeceğini beyan etmiş oldu.

Bu anlaşma sayesinde İran savaşı çok farklı bir aşamaya girmiş oldu.

Bundan sonraki süreçte İran çok daha sert, agresif ve saldırgan olacaktır.

Barış ortamına erişmek artık pek mümkün gözükmüyor, bu da büyük küresel ekonomik kriz anlamına gelir.

Hürmüz Boğazı’nın Amerika ile yapılan müzakereler sonucunda açılması artık rafa kalktı.

İran’a bundan sonraki hamlelerinden birisi de Kızıldeniz’e giden Babülmendep Boğazı’nın Husiler tarafından kapatılması olasılığı çok yüksektir.

Bugün Lübnan, 2026 Sevr Anlaşma koşullarına yenik düşen ilk devlet oldu.

Sırada Suriye, Ürdün, Ermenistan ve tabii ki Kıbrıs var.

Dört bir yanımız istikrarlı bir şekilde kuşatılıyor.