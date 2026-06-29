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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da yatırımcıların yakından takip ettiği açığa satış yasağıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından mart ayında devreye alınan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte, piyasada yeni bir dönem başladı.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirlerin kaldırıldığı duyuruldu.

EMİR/İŞLEM ORANI YENİDEN 5/1 OLDU

Açıklamada, Pay Piyasası’nda emir/işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Bu adım, piyasa işleyişinin normalleşmesi açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI NEDEN GETİRİLMİŞTİ?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 Mart 2026 tarihinde pay piyasalarında açığa satış işlemlerini yasaklama kararı almıştı. Söz konusu tedbir, piyasadaki aşırı oynaklığın önüne geçmek ve yatırımcıları korumak amacıyla uygulanmıştı.

PİYASALARDA YENİ DÖNEM

Uzmanlar, açığa satış yasağının kaldırılmasıyla birlikte piyasada likiditenin artabileceğini ve fiyat oluşumlarının daha sağlıklı gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Ancak bu süreçte volatilitenin de artabileceğine dikkat çekiliyor.

Yatırımcılar için yeni dönemin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerde piyasa hareketleriyle netlik kazanacak.