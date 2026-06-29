Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sosyal medya içerik üreticisi Tamar Tanrıyar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tanrıyar'ın dijital materyallerine el koyuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar bugün sabah saatlerinde bulunduğu ülkeden kendisi gelerek Kuşadası’nda teslim olmuş ve akabinde segbis aracılığıyla ifadesi alınmış halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla sevk edildiği Sulh Ceza hakimliğince şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı da verilen Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmişti.
Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.