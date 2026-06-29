2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turlarına geçilirken, şampiyonluk yarışındaki dengeler de değişmeye başladı.
Dünya Kupası'nda favoriler değişti
2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın başlamasından bu yana şampiyonluk ihtimalleri yeniden şekillendi. Polymarket Sport verilerine göre Fransa ve Arjantin'in kupa olasılığı yükselirken, İspanya ve İngiltere'de düşüş yaşandı.Kaynak: Diğer
Polymarket Sport verilerine göre turnuvanın başlamasından bu yana en dikkat çekici yükselişi Fransa ve Arjantin yaşadı.
Fransa zirveye çıktı
Turnuva öncesinde yüzde 17 şampiyonluk ihtimali verilen Fransa'nın oranı, oynanan maçların ardından yüzde 23'e yükseldi.
Bu artışla birlikte Fransa, kupanın en güçlü favorileri arasında ilk sıraya yerleşti.
Arjantin'den büyük yükseliş
Arjantin'in şampiyonluk ihtimali de dikkat çekici şekilde arttı.
Turnuvanın başında yüzde 9 olan Arjantin'in kupa kazanma olasılığı, yüzde 21'e yükseldi. Güney Amerika temsilcisi böylece favoriler arasında en büyük sıçramalardan birine imza attı.
İspanya ve İngiltere geriledi
Turnuvaya yüzde 17 şampiyonluk ihtimaliyle başlayan İspanya'nın oranı yüzde 11'e düştü.
İngiltere'nin şampiyonluk olasılığı ise yüzde 11'den yüzde 10'a geriledi.
Güncel şampiyonluk ihtimalleri
Fransa: %17'den %23'e yükseldi
Arjantin: %9'dan %21'e yükseldi
İspanya: %17'den %11'e düştü
İngiltere: %11'den %10'a düştü