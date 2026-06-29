Yeniçağ Gazetesi
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Akaryakıta uzun zaman sonra indirim geliyor

Özellikle ABD-İran savaşının ardından stabilize olan akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre çarşamba günü akaryakıtta indirim var.

Hava Demir Hava Demir
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Akaryakıta uzun zaman sonra indirim geliyor - Resim: 1

Özellikle ABD-İran savaşının ardından stabilize olan akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısı akaryakıtta indirim var.

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Akaryakıta uzun zaman sonra indirim geliyor - Resim: 2

Cumhuriyet'in haberine göre, 2 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere LPG litre fiyatında 0,52 TL indirim yapılması öngörülüyor.

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Akaryakıta uzun zaman sonra indirim geliyor - Resim: 3

Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Akaryakıta uzun zaman sonra indirim geliyor - Resim: 4

29 Haziran 2026 Pazartesi günü güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

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Akaryakıta uzun zaman sonra indirim geliyor - Resim: 5

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İndirim öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 62,29 TL
Motorin: 64,57 TL
LPG: 31,99 TL

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Akaryakıta uzun zaman sonra indirim geliyor - Resim: 6

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 62,11 TL
Motorin: 64,39 TL
LPG: 31,39 TL

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Akaryakıta uzun zaman sonra indirim geliyor - Resim: 7

Ankara

Benzin: 63,23 TL
Motorin: 65,64 TL
LPG: 31,97 TL

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Akaryakıta uzun zaman sonra indirim geliyor - Resim: 8

İzmir

Benzin: 63,50 TL
Motorin: 65,92 TL
LPG: 31,79 TL

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