Özellikle ABD-İran savaşının ardından stabilize olan akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısı akaryakıtta indirim var.
Akaryakıta uzun zaman sonra indirim geliyor
Özellikle ABD-İran savaşının ardından stabilize olan akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre çarşamba günü akaryakıtta indirim var.Hava Demir
Cumhuriyet'in haberine göre, 2 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere LPG litre fiyatında 0,52 TL indirim yapılması öngörülüyor.
Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
29 Haziran 2026 Pazartesi günü güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İndirim öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 62,29 TL
Motorin: 64,57 TL
LPG: 31,99 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 62,11 TL
Motorin: 64,39 TL
LPG: 31,39 TL
Ankara
Benzin: 63,23 TL
Motorin: 65,64 TL
LPG: 31,97 TL
İzmir
Benzin: 63,50 TL
Motorin: 65,92 TL
LPG: 31,79 TL