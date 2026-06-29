Aziz Yıldırım'dan 90 milyon euroluk hamle

Hedef tüm borçları kapatmak

Yönetimin, 15 Temmuz'a kadar yaklaşık 35 milyon euro daha ödeme yaparak vadesi gelen tüm borçları kapatmayı hedeflediği öğrenildi. Bu süreç tamamlandığında kulübün toplam ödeme tutarı 90 milyon euronun üzerine çıkacak.