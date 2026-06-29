Sporx'in haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, göreve gelir gelmez kulübün mali yapısını güçlendirmek için kapsamlı bir finansal planı hayata geçirdi.
Aziz Yıldırım'dan 90 milyon euroluk hamle
Fenerbahçe yönetimi, vadesi gelen 90 milyon euronun üzerindeki borcun önemli bölümünü ödeyerek kulübün mali yapısını rahatlattı. Sarı-lacivertlilerde hedef, 15 Temmuz'a kadar tüm ödemeleri tamamlayıp transfer sürecine güçlü bir finansal yapıyla girmek.Kaynak: Haber Merkezi
Sarı-lacivertli kulüp, vadesi gelen 90 milyon euronun üzerindeki borcun ödenmesi için hazırlanan plan kapsamında ilk etapta yaklaşık 48 milyon euro ödeme gerçekleştirdi. Böylece vadesi gelen borçların yarısından fazlası kapatılmış oldu.
Hedef tüm borçları kapatmak
Yönetimin, 15 Temmuz'a kadar yaklaşık 35 milyon euro daha ödeme yaparak vadesi gelen tüm borçları kapatmayı hedeflediği öğrenildi. Bu süreç tamamlandığında kulübün toplam ödeme tutarı 90 milyon euronun üzerine çıkacak.
Transferler için mali engel aşılıyor
Gerçekleştirilen finansal operasyonla birlikte Fenerbahçe'nin nakit akışının önemli ölçüde rahatladığı belirtiliyor.
Yönetimin planladığı transfer hamleleri önündeki en büyük mali engellerden birinin de bu operasyon sayesinde aşılmış olduğu ifade ediliyor.
Sarı-lacivertlilerin, yaz transfer döneminde daha rahat hareket edebilmek adına mali yapısını güçlendirmeye devam ettiği kaydedildi.
Yeni finansman kaynakları oluşturuldu
Söz konusu ödemelerin, kulübün mevcut gelir kalemlerinin artırılması ve yeni finansman kaynaklarının devreye alınmasıyla gerçekleştirildiği belirtildi.