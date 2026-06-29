Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Aziz Yıldırım'dan 90 milyon euroluk hamle

Aziz Yıldırım'dan 90 milyon euroluk hamle

Fenerbahçe yönetimi, vadesi gelen 90 milyon euronun üzerindeki borcun önemli bölümünü ödeyerek kulübün mali yapısını rahatlattı. Sarı-lacivertlilerde hedef, 15 Temmuz'a kadar tüm ödemeleri tamamlayıp transfer sürecine güçlü bir finansal yapıyla girmek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Aziz Yıldırım'dan 90 milyon euroluk hamle - Resim: 1

Sporx'in haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, göreve gelir gelmez kulübün mali yapısını güçlendirmek için kapsamlı bir finansal planı hayata geçirdi.

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Aziz Yıldırım'dan 90 milyon euroluk hamle - Resim: 2

Sarı-lacivertli kulüp, vadesi gelen 90 milyon euronun üzerindeki borcun ödenmesi için hazırlanan plan kapsamında ilk etapta yaklaşık 48 milyon euro ödeme gerçekleştirdi. Böylece vadesi gelen borçların yarısından fazlası kapatılmış oldu.

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Aziz Yıldırım'dan 90 milyon euroluk hamle - Resim: 3

Hedef tüm borçları kapatmak
Yönetimin, 15 Temmuz'a kadar yaklaşık 35 milyon euro daha ödeme yaparak vadesi gelen tüm borçları kapatmayı hedeflediği öğrenildi. Bu süreç tamamlandığında kulübün toplam ödeme tutarı 90 milyon euronun üzerine çıkacak.

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Aziz Yıldırım'dan 90 milyon euroluk hamle - Resim: 4

Transferler için mali engel aşılıyor


Gerçekleştirilen finansal operasyonla birlikte Fenerbahçe'nin nakit akışının önemli ölçüde rahatladığı belirtiliyor.

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Aziz Yıldırım'dan 90 milyon euroluk hamle - Resim: 5

Yönetimin planladığı transfer hamleleri önündeki en büyük mali engellerden birinin de bu operasyon sayesinde aşılmış olduğu ifade ediliyor.

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Aziz Yıldırım'dan 90 milyon euroluk hamle - Resim: 6

Sarı-lacivertlilerin, yaz transfer döneminde daha rahat hareket edebilmek adına mali yapısını güçlendirmeye devam ettiği kaydedildi.

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Aziz Yıldırım'dan 90 milyon euroluk hamle - Resim: 7

Yeni finansman kaynakları oluşturuldu


Söz konusu ödemelerin, kulübün mevcut gelir kalemlerinin artırılması ve yeni finansman kaynaklarının devreye alınmasıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

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