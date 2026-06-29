Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemikler, Genel Başkanlık adaylığı ve Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden sonra, "Bu delege yapısıyla Atatürk gelse Genel Başkan olamaz" diyip partiden ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran ve Özgür Özel yönetiminde partiye geri dönen Muharrem İnce, Özel'in yeni parti kurması durumunda yeni partiye geçmeyip CHP'de kalacağını açıkladı.

Ankara kulislerinde Özgür Özel'în temmuz ayında yeni parti kurmasına kesin gözüyle bakılırken, CHP'den birçok milletvekili, belediye başkanı ve il başkanının yeni partiye geçmesi bekleniyor. CHP içerisinde en çok merak edilen isimlerden birisi olan Muharrem İnce de yeni parti konusunda kararının verdi. İnce, "Ben CHP'de kalacağım. Ayrılıp geri dönmenin ne kadar zor olduğunu bilen birisiyim." dedi.