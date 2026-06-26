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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ - 26 Haziran 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

ŞİLE BELEDİYESİ'NE YENİ OPERASYON: 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

CHP'li Şile Belediyesi'ne 3. dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Haluk Levent'in kardeşi ve Şile'de bulunan Ramada Otel'in sahibi Altuğ erim de var.

MANSUR YAVAŞ'TAN PARTİ DEĞİŞTİRENLERE: BİZİM BİR KAYBIMIZ YOK, ONLAR DÜŞÜNSÜN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Metro Hattı şantiyesinde incelemelerde bulundu. CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili konuşan Yavaş, "Bu onların tercihi. Hesabı kendi seçmenlerine verirler. Bizim bu anlamda bir kaybımız yok" dedi.

SURİYELİLERDEN ÇALIŞMA İZİN BELGESİ İSTENMEYECEK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriyelilere çalışma izin belgesi konusunda muafiyet getirildiğini açıkladı.

YOKSULLUĞU GİZLEMEK İÇİN 12 MİLYAR LİRA HARCADILAR

Milyarlık NATO harcamaları vatandaşın boğazından kesildi. Ankara'da 2 gün sonra çöpe atılacak reklam panolarına 181 milyon TL harcandığı ortaya çıktı. Türkiye'deki yoksulluğu gizlemek için harcanan para ise 12 milyar lirayı buldu. İşte dudak uçuklatan o harcamanın detayları.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI

NATO’YA AYIP OLMASIN

İktidar ise NATO toplantısına büyük önem veriyor. Etimesgut askeri havaalanını yeniden yapıp, sivilleştirdiler, atı kilometrelik protokol yolu yaptılar, Esenboğa yolunda ise gecekondu tipi evlerden yola bakanların ön cephelerini beyaza boyadılar. Birinciliği beyaz verdiler ama evlerin arkası simsiyah...Bu arada mahalle sakinleri, ücretsiz ön cephe boyasından memnun oldu da yanlarından geçen kokmuş derenin de temizlenmesini istedi. Yoksa NATO’ya ayıp olacak!

DÜNYA YENİÇAĞ

TRUMP İÇİN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: BİR DÖNEMİN BÜYÜK SKANDALINI ÖRNEK GÖSTERDİ

ABD Başkanı Trump’ın özellikle dış politikada yaptıkları tartışma konusu olmaya devam ederken ortaya çıkan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump’ın ‘derin devlet’ tarafından hedef alındığını öne sürerek bir dönemin büyük skandalını örnek gösterdi.

JAPONYA'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR: 7 ÜLKEYE SEYAHAT UYARISI AZALTILDI

Japonya, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın ardından Orta Doğu'daki 7 ülkeye yönelik seyahat uyarısını hafifletti. BAE, Katar, Umman, Kuveyt, Bahreyn ile Suudi Arabistan ve Ürdün'ün bazı bölgeleri için uyarı seviyesi 3'ten 2'ye indirilirken İsrail'e yönelik uyarılar ise değişmedi.

BEYAZ SARAY'DAN OPENAI'A KISITLAMA TALEBİ

ABD hükümeti, gelişmiş siber güvenlik yetenekleri ve potansiyel ulusal güvenlik riskleri nedeniyle OpenAI'ın en yeni yapay zeka sürümü GPT-5.6'nın geniş kitlelere sunulmasını engellemek amacıyla devreye girdi.

İRAN’DAN ABD-KİK BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ: SORUMSUZCA VE KIŞKIRTICI

İran, ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi’nin ortak bildirisini “sorumsuz ve kışkırtıcı” olarak niteledi. Tahran, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının güvensizlik yarattığını savunarak Hürmüz Boğazı ve nükleer program üzerinden yapılan suçlamaları reddetti.

EKONOMİ YENİÇAĞ

TÜRK BOYA DEVİ POLİSAN SATILIYOR

Türk boya devi Polisan, yüzde 50 hissesini 93 milyon dolar karşılığında diğer yüzde 50 hissesini barındıran Japon devine resmen satılıyor. Bu noktada şirketin sahipleri tamamen Japon oldu.

TÜRK TEKSTİL DEVİ İFLAS ETTİ: DÜNYA DEVLERİNE ÜRETİYORDU… SUÇ DUYURUSU YAPILDI

2010 yılından bu yana dünyanın önde gelen markalarına dokuma kumaş üreten Bursa merkezli Üstün Tekstil için iflas kararı verildi. Konkordato sürecinden feragat eden şirket hakkında, aktif varlıkların usulsüz şekilde azaltıldığı şüphesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulacak.

OTOMOBİL ÜRETİMİ PATLADI: EN FAZLA O İLDE ÜRETİLDİ

Otomobil üretimi 2024 yılına kıyasla 2025 yılında patladı. 2024 yılında ülkemizde 1 milyon 169 bin 17 adet otomobil üretilirken bu rakam 2025 yılında 1 milyon 216 bin 140 adete geldi. En fazla üretilen il ise dikkat çekti.

SPOR YENİÇAĞ

ABD'Yİ SON DAKİKADA YIKAN BİZİM ÇOCUKLAR DÜNYA KUPASI’NA 3 PUANLA VEDA ETTİ

A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nun son maçında ABD'yi son dakikada Kaan Ayhan'ın attığı golle 3-2 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ GAİN, GELECEK SEZON EUROLEAGUE'DE MÜCADELE EDECEK

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, gelecek sezon Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu EuroLeague'de yer alacak. Siyah-beyazlı ekip, uzun yıllar sonra yeniden Avrupa'nın zirvesinde mücadele etme hakkı kazandı.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

Diyarbakır'da etkisini artıran kavurucu sıcaklar ilginç görüntülere sahne oldu. Bir vatandaşın güneş altında bıraktığı terliklerin aşırı sıcak nedeniyle şeklinin bozulması sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntüler, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığını gözler önüne sererken, birçok kullanıcı olayı esprili yorumlarla değerlendirdi.



Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sokak kedisinin yüzüne yağ çözücü sprey sıkan market çalışanı A.I. (43) ile o anları kayda alan Y.T., 'Hayvana şiddet ve eziyet' suçlamasıyla haklarında açılan davada beraat etti. Beraat kararı tepkilere neden oldu