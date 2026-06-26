Türk tekstil devi iflas etti: Dünya devlerine üretiyordu… Suç duyurusu yapıldı

Davanın en dikkat çekici ve tartışma yaratacak detayı ise mahkemenin suç duyurusu kararı oldu. Konkordato komiserinin raporları ve davacı tarafın duruşma sırasındaki beyanları doğrultusunda, şirketin aktif mevcudunun (varlıklarının) şüpheli bir şekilde azaltıldığı tespit edildi.