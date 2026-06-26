Türkiye'nin önemli tekstil üretim merkezlerinden Bursa'dan, sektörde yankı uyandıran bir iflas haberi geldi.
Türk tekstil devi iflas etti: Dünya devlerine üretiyordu… Suç duyurusu yapıldı
2010 yılından bu yana dünyanın önde gelen markalarına dokuma kumaş üreten Bursa merkezli Üstün Tekstil için iflas kararı verildi. Konkordato sürecinden feragat eden şirket hakkında, aktif varlıkların usulsüz şekilde azaltıldığı şüphesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulacak.Süleyman Çay
2010 yılında faaliyetlerine başlayan, her yıl dört mevsim yenilenen koleksiyonlarıyla dünya modasına yön veren küresel markalara kadın giyim dokuma kumaşı tedarik eden Üstün Tekstil (Üstün Kumaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi), içine düştüğü mali darboğazı aşamayarak kepenk indirdi.
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen 2024/1399 esas numaralı davada, şirket ve yetkilisi Şenol Üstündağ’ın konkordato taleplerinden feragat etmesi üzerine mahkeme nihai kararını verdi.
24 Haziran 2026 tarihi saat 16:53 itibarıyla şirketin resmen iflasına hükmedilirken, sürecin "basit tasfiye" usulüyle yürütülmesi kararlaştırıldı.
Bu gelişmeyle birlikte firmaya sağlanan tüm konkordato mühleti tedbirleri kaldırıldı ve konkordato komiserinin görevi sonlandırıldı.
Davanın en dikkat çekici ve tartışma yaratacak detayı ise mahkemenin suç duyurusu kararı oldu. Konkordato komiserinin raporları ve davacı tarafın duruşma sırasındaki beyanları doğrultusunda, şirketin aktif mevcudunun (varlıklarının) şüpheli bir şekilde azaltıldığı tespit edildi.
Mahkeme heyeti, ortada kasıtlı bir varlık eksiltme durumu olabileceği kanaatiyle, Türk Ceza Kanunu'nun 161. maddesi (Hileli İflas) uyarınca soruşturma başlatılabilmesi için harekete geçti.
İflas kararının kesinleşmesinin ardından, şüpheliler hakkında doğrudan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç ihbarında bulunulacak.
Koşulsuz müşteri memnuniyeti hedefiyle yola çıkan ve yıllarca ihracat pazarındaki dev markalara servis veren firmanın iflas süreci ve mal kaçırma iddiaları, bundan sonraki aşamada Bursa İflas Müdürlüğü ve adli makamlar tarafından yürütülecek.