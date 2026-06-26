Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

A Milli Takımımız, Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleriyle turnuvaya erken veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yarattığı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ev sahibi ABD'yi son maçta 3-2 yendi.

Los Angeles’ta oynanan mücadeleye Trusty’nin 3. dakikada bulduğu erken golle hızlı başlayan ABD’ye karşı Ay Yıldızlılar’ın cevabı gecikmedi.

Arda Güler 10. dakikada ağları havalandırarak hem 24 yıl sonra Dünya Kupası’ndaki ilk golümüzü attı hem de skora eşitliği getirdi.

Skorda olduğu gibi oyunda da dengeyi kuran Milliler, Orkun Kökçü’nün ayağından 31’inci dakikada bulduğu golle öne geçerek devreye 2-1’lik üstünlükle girdi. Ancak maçın başında olduğu gibi ABD ikinci yarının başında da golü buldu.

Berhalter’in 49’da attığı golle bu kez ABD beraberliği yakaladı. Son dakikalara kadar dengenin bozulmadığı maçta son sözü Kaan Ayhan’ın golüyle Bizim Çocuklar söyledi.

90+8’de gelen golün santrası yapılmadı ve A Milli Takımımız ev sahibi ABD’yi 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası’na 3 puanla veda etti.

MAÇIN ADAMI ARDA GÜLER

FIFA tarafından Türkiye-ABD maçının adamı Arda Güler olarak açıklandı.

PARAGUAY MAÇININ 11'İNDE 7 DEĞİŞİKLİK

Vincenzo Montella, son oynanan Paraguay maçının ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti. Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ü yedek kulübesine çeken Montella Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.

TÜRKİYE-ABD İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Salih, Orkun, Arda, Oğuz, Kenan, Barış

ABD: Turner, Scally, Robinson, McKenzie, Trusty, Berhalter, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi, Weah

TÜRKİYE 3-2 ABD (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal'ın ilk düdüğüyle Türkiye-ABD maçı başladı.

Auston Trusty’nin attığı golle ABD 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/scDU79UMiy — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

ABD TRSUTY İLE ÖNE GEÇTİ

3' Kornerden gelen ortada arka direkte bomboş kalan Trusty düzgün bir vuruşla topu ağlarımıza gönderdi. ABD 1-0 öne geçti.

⚽ Arda Güler’in golüyle maça eşitlik geldi! Dünya Kupası’ndaki ilk golümüzü attık. pic.twitter.com/gZpvzCRfPu — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

ARDA GÜLER İLE BERABERLİĞİ YAKALADIK

10' Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde toplu buluşan Arda Güler Turner'ı mağlup ederek skoru eşitledi. Arda Güler 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk golümüzü attı.

ABD'NİN GOLÜNDE OFSAYT KARARI

29' ABD kornerden bir kez daha yürekleri ağza getirdi. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Mark McKenzie topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

⚽ Eren çevirdi Orkun bitirdi! Nefis paslar ve organize bir golle ABD karşısında 2-1 öndeyiz! pic.twitter.com/CnyDPsjNIi — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİK

31' Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın paslaşmalarıyla olgunlaşan atakta; Eren Elmalı'nın ceza sahası içerisinde son çizgiye inerek kale önüne çevirdiği topu Orkun Kökçü tek vuruşla ağlara gönderdi. Harika bir organizasyon golüyle ABD karşısında geriden gelerek öne geçtik.

MCKENNIE'NİN ŞUTUNDA UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ

44' McKennie'nin uzaktan sert şutunda Uğurcan Çakır köşeye giden topu çelmeyi başardı.

İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 2-1 ABD

Berhalter’in golüyle ABD skoru 2-2’ye getirdi. pic.twitter.com/tZyM1BjXeM — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

BERHALTER'IN GOLÜNE ENGEL OLAMADIK

49' Berhalter ceza sahası dışından çektiği şutta topu ağlarımıza gönderdi. ABD skoru 2-2'ye getirdi.

ABD PULISIC İLE TEHLİKELİ GELDİ

61' Berhalter'ın uzun pasında Zeki topu ıskaladı ve oyuna sonradan giren Pulisic sol kanatta önünde büyük bir boşluk yakalayarak ceza sahası içerisine girdi. Pulisic'in şutunda Uğurcan'dan seken topa boş pozisyondaki Aaronson neyse ki kötü vurdu.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

63' ABD’de oyuna girdikten sonra etkisini hızla hissettiren Christian Pulisic, ceza sahasına yapılan ortada topa istediği gibi vuramasa da tehlike yarattı. Topu kaval kemiğiyle kaleye yönlendiren yıldız oyuncunun dokunuşunda Uğurcan Çakır çok kritik bir refleks gösterdi ve parmaklarının ucuyla dokunduğu top direğe çarpıp geri döndü.

KENAN YILDIZ İLE GOLE YAKLAŞTIK

71' Sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız bire bir oynayarak ceza sahası dışından uzak köşeye doğru sert bir şut gönderdi. Ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

KAAN AYHAN SON DAKİKADA SKORU TAYİN ETTİ

90+7' Son dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Can Uzun'un kaleye gönderdiği topu ABD savunması çizgiden çıkarttı. Seken topu tamamlayan Kaan Ayhan skoru 3-2'ye getirdi.