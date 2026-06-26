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Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonunda EuroLeague'de mücadele edecek.

Siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE MÜCADELE EDECEK

Yeni sezonda EuroLeague sahnesine çıkacak olan Beşiktaş GAİN, Avrupa'nın en güçlü basketbol kulüplerine karşı mücadele verecek.

Siyah-beyazlılar, hem Türkiye'yi hem de Beşiktaş camiasını Avrupa'nın en üst seviyesinde temsil etmeyi hedefliyor.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

EuroLeague'de rekabetçi bir kadro oluşturmayı amaçlayan Beşiktaş yönetiminin, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekip, güçlü kadrosuyla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.