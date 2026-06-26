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Ülke genelinde halk derin bir ekonomik kriz ve yoksulluk kıskacında hayatta kalmaya çalışırken, sadece 2 gün sürecek bir zirve için milyarlarca liranın gözden çıkarılması tepki çekti. Derin yoksulluğu gizlemek için 12 milyar lira harcandı.

Haziran 2026 verilerine göre açlık sınırının 36 bin 42 liraya, yoksulluk sınırının ise 118 bin 404 liraya dayanarak rekor kırdığı Türkiye'de; milyonlarca işçi 28.075 TL asgari ücretle, emekliler ise açlık sınırının neredeyse yarı fiyatına denk gelen 20.000 TL en düşük emekli aylığıyla ay sonunu getirmeye çalışıyor.

İTİBARIN FATURASI HALKA

Temel gıda maddelerine bile ulaşmakta zorlanan dar gelirliler pazar artıklarını toplarken, sadece konukların geçeceği yolları "süslemek" adına kamunun milyarlarca lirasının harcanması, iktidarın "itibardan tasarruf olmaz" politikasının faturasını yine halkın sırtına yüklediğini gözler önüne serdi.

ABB İHALE AÇTI

Ankara'da 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi hazırlıklarından biri de zirveye katılacak misafirlerin kullanacağı güzergahlara afiş ve pano asılması oldu. Bu amaçla Cumhurbaşkanlığı'nın isteğiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) pano ihalesi açtı.

EKAP kayıtlarına göre ABB, “NATO Zirvesi Kapsamında Muhtelif Geçiş Güzergahlarında Yapılacak Olan Karşılama Panoları ve İnşaat ve Elektrik Malzemeleri Alımı İşi” adıyla ihale düzenledi. İhale 19 Haziran'da 155 milyon 958 bin 588 TL bedelle sonuçlandı. Açık alan tabelaları, raket reklam tabelaları için de 25 milyon 510 bin TL'lik sözleşme yapıldı. Böylelikle tabela masrafı 181 milyonu geçti.

DİKEY BAHÇELER

NATO Zirvesi'ne katılacak konukların geçeceği güzergahlara yerleştirilen panolarda 'Barışta ortak gelecek- NATO Ankara Zirvesi, Barışın anahtarı, Key to Peace” gibi ifadeler yer alıyor. Bu panoların yapımı ve şehrin güzergahlarına asılmasını Cumhurbaşkanlığının istediği, bunun üzerine ABB'nin ihale açtığı öğrenildi.

Daha önce de NATO toplantısı için dikey bahçeler yapılmış ve 69 milyon 848 bin lira ödenmişti. Zirve için Etimesgut Havalimanı'ndaki düzenlemeler ve yol yapımları, VIP konuk evi dahil yapılan masraf şimdilik 12 milyar TL'ye yaklaştı. Hazırlanan pano ve tabelalar NATO Zirvesi'nin güzergahlarına yerleştirilmeye başlandı.

İTİBARDAN TASARRUF YOK

Dikey bahçeye 69 milyon, yemeğe yatmaya 2 milyar

NATO Zirvesinin maliyeti şöyle:

Fidan nakli: Konya, Elazığ, Manisa, Samsun ve Amasya illerinden Ankara'ya 225 bin liraya fidan nakledildi, tel, kafes, direk gibi ürünler de alındı ve 801 bin 325 TL ödendi.

Personel transferi: Ağrı'dan emniyet personeli transferi yapılması için 1 milyon 27 bin 500 TL ödendi. Amasya'dan gelecek personel için de İçişleri Bakanlığı tarafından 555 bin TL harcandı.

Duvar ve LED yenileme: Çalışma Bakanlığı yerleşkesinde duvarlar yenilendi, dış cephelere led konuldu ve 498 bin TL ödendi.

Dikey bahçe: Güzergaha dikey bahçe yapıldı belediye kasasından 69 milyon 848 bin 198 TL çıktı.

Havalimanı ve Konukevi: Konuklerin ineceği Etimesgut Havalimanı'nın VIP yapılması, PAT Sahaları Onarımı ve Devlet Konukevi için 5 milyar 535 milyon TL harcandı.

Protokol yolu: Protokolün kullanacağı havalimanının yolu için 3 milyar 971 milyon 364 bin TL ödendi.

Ağırlama giderleri: Konukların karşılama, uğurlama, konaklama, yemek gibi giderler için de Dışişleri Bakanlığı bütçesine 2 milyar lira konuldu.

Toplam Harcama: Zirve için şu ana kadar 11 milyar 761 milyon TL harcandı.

(Yollar zirvenin yapılacağı Sary'ın fotoğrafları ile donatıldı)