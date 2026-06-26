Uzman isim altında tarih ve rakam verdi: Altın yaz sonunda bu fiyatlara gelecek

"Mevcut ekonomik görünümde FED'in yeniden faiz artıracağını beklemiyorum. Bana göre FED, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik verilerde daha belirgin bir iyileşme görülene kadar politika faizini mevcut seviyelerde korumayı tercih edecektir. Bu sürecin ardından ilk adımın faiz artırımı değil, faiz indirimi olacağını düşünüyorum.”