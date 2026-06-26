Yatırımcıların güvenli limanı olarak kabul edilen altın, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla birlikte beklentilerin altında bir seyir izliyor. Finansal Stratejist Barışcan Yücel, altın piyasalarındaki son gelişmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi.
Uzman isim altında tarih ve rakam verdi: Altın yaz sonunda bu fiyatlara gelecek
Altın fiyatları beklenen seviyelere ulaşamazken, yatırımcılar "ralli mi, çöküş mü yaşanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Finansal Stratejist Barışcan Yücel, ons ve gram altın piyasalarındaki baskının geçici olduğunu belirterek orta ve uzun vadeli kritik hedef fiyat seviyelerini açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Yücel, ABD Merkez Bankasının (FED) şahin duruşu ve güçlü doların altın üzerinde oluşturduğu baskının dönemsel olduğunu belirterek kıymetli metalin orta ve uzun vadede gücünü koruyacağını vurguladı.
FED’den gelen şahin mesajların ve dolar endeksindeki yükselişin kısa vadede ons altını baskılamaya devam edebileceğini ifade eden Barışcan Yücel, piyasanın faiz indirimlerinin ertelenmesini fiyatladığını dile getirdi. Ancak bu durumun kalıcı bir senaryo olmadığını belirten Yücel, şu değerlendirmede bulundu:
"Mevcut ekonomik görünümde FED'in yeniden faiz artıracağını beklemiyorum. Bana göre FED, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik verilerde daha belirgin bir iyileşme görülene kadar politika faizini mevcut seviyelerde korumayı tercih edecektir. Bu sürecin ardından ilk adımın faiz artırımı değil, faiz indirimi olacağını düşünüyorum.”
Yücel’e göre ABD'deki siyasi takvim ve Trump'ın geçmişteki yüksek faiz karşıtı eleştirileri de para politikasında gevşeme beklentilerini zamanla güçlendirebilir. Merkez bankalarının altın alımları, küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle altının ana yükseliş trendinin sürdüğünü belirten Yücel, sert bir çöküş veya uzun süreli bir dip arayışı öngörmediğini aktardı.
Likidite sıkışıklığı nedeniyle nakit ihtiyacından doğabilecek istisnai satışlar haricinde, aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağını; enflasyon, doların rezerv para statüsünün tartışılması ve güvenli liman talebi gibi unsurların ise yükselişi desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
Önümüzdeki 3 ila 6 aylık dönem için ons altında teknik ve psikolojik eşikleri paylaşan Yücel, destek ve direnç noktalarını şu şekilde sıraladı:
Destek Bandı: Olası geri çekilmelerde ilk etapta en kritik destek bölgesi 3.850 - 3.750 dolar bandıdır. Bu bölgeden gelecek tepki alımlarıyla piyasa 4.000 dolar pivot seviyesinde denge arayışına girebilir.
Aşağı Yönlü Risk: 3.750 - 3.850 dolar bandının aşağı kırılması hâlinde satış baskısı derinleşerek fiyatı 3.500 dolar seviyelerine çekebilir.
Yükseliş Senaryosu: Yeniden güçlü bir yükseliş trendi için 4.300 - 4.350 dolar bandı üzerinde haftalık kapanışlar görülmelidir. Bu durumda hedef 4.700 dolar olacaktır. Ancak 4.700 dolar seviyesi güçlü bir direnç olduğundan, aşılamaması hâlinde kâr realizasyonları görülebilir. Bu seviyenin üzerindeki kalıcı kapanışlar ise yeni rekorların önünü açabilir.
Türkiye'deki yatırımcılar için gram altının seyrini de değerlendiren Finansal Stratejist Barışcan Yücel, fiyatlamada dolar/TL kurundan ziyade ons altının belirleyici olacağını öngördü. Ekonomi yönetiminin politikaları doğrultusunda dolar/TL kurunda ani bir şok beklenmediğini, Türk lirasının kademeli ve kontrollü bir değer kaybı yaşadığını ifade eden Yücel, gram altın beklentilerini şu verilerle paylaştı:
Küresel düzeltmelere bağlı olarak yaz döneminde gram altında ilk etapta 5.850 - 5.800 TL ve devamında 5.750 TL seviyelerine doğru bir gevşeme görülebilir. Yücel, bu geri çekilmelerin güçlü birer alım fırsatı oluşturacağını ve düzeltme sürecinin tamamlanmasının ardından gram altının orta vadede sırasıyla 6.500 TL ve ardından 6.850 TL seviyelerine kadar yükseleceğini tahmin ediyor.