Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Murat Bal, MAK Haber YouTube kanalında katıldığı yayında milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren banka promosyonları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kamu bankalarının üç yıldır promosyon tutarlarında artışa gitmemesini eleştiren Bal, bu durumun serbest piyasa dinamiklerini tıkadığını ifade etti.
SGK uzmanı Murat Bal açıkladı: Emekli maaş promosyonu bu rakama gelebilir
SGK uzmanı Murat Bal, emekli maaş promosyonuna dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tek bir şart olduğunu ifade eden Bal, kamu bankalarının promosyon yarışına dahil olması halinde özel bankaların vereceği rakamların rekor seviyelere gelebileceğini söyledi.Gülsüm Hülya Sundu
Bal'ın açıklamalarına göre, kamu bankalarının promosyon yarışına dahil olması halinde özel bankaların vereceği rakamlar rekor seviyelere ulaşabilir.
Murat Bal, özel bankaların kendi aralarındaki rekabet sayesinde promosyonları 13-15 bin lira bandından 15-16 bin lira seviyelerine çıkardığını hatırlatarak, kamu bankalarının bu rekabete dahil olmasının yaratacağı etkiyi şu şekilde değerlendirdi;
"Kamu bankaları rekabet şartlarını güncellediğinde, özel bankalar müşteri kaybetmemek için promosyonları 45-50 bin TL seviyelerine çekmek zorunda kalacak. Bu para devletin değil, özel bankaların kasasından çıkacak."
Yetkililerin bu basit "serbest piyasa" hamlesini gözden kaçırdığı veya atladığı düşünülüyor.Kamu bankalarının emekliye vereceği yüksek promosyon, geri dönmeyen bir kredi gibi "görev zararı" oluşturmaz.
Uzman isim, "Bankalar yüksek promosyon verirse zarar eder" algısının da yanlış olduğunun altını çizdi. Bankaların emekli maaşlarından elde ettiği kazanç döngüsü şu maddelerle açıklandı:
“Emekliler maaşlarını yatırıldığı gün tamamen çekmemekte, belirli bir miktar parayı hesaplarında tutmaya devam etmektedir. Banka, hesapta bekleyen bu parayı faiz maliyeti olmaksızın kendi operasyonlarında ve yatırımlarında kullanma imkanı bulur. Emeklinin parası bankada durduğu müddetçe banka buradan ciddi bir getiri elde eder. Dolayısıyla verilen promosyon bir gider veya zarar değil, bu kârlı müşteri ilişkisini sürdürmenin bir bedelidir.”
Murat Bal, sözlerini promosyonun tamamen serbest piyasa ekonomisi ve rekabet ortamının doğal bir sonucu olduğunu belirterek tamamladı.
Bankaların güncel promosyon kampanyaları ise şu şekilde;
Akbank: Zirveyi çeken bankalardan biri olan Akbank, 20.000 TL nakit promosyona ek olarak 12.500 TL nakit ödül fırsatı sunuyor ve ödeme miktarını toplamda 32.500 TL'ye kadar çıkarıyor.
Türkiye Finans: Banka, emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon verirken, Bonus ile birlikte 5.000 TL'ye varan nakit ödül imkanı da sağlayarak toplamda 32.000 TL'ye ulaşan güçlü bir kampanya sunuyor.
VakıfBank: Maaşını taşıyanlara 12.000 TL nakit promosyon ve 18.000 TL ek ödeme planlayan banka, toplamda 30.000 TL'ye varan promosyon veriyor. Kampanya dahilinde EFT ve FAST işlemleri de masrafsız olarak gerçekleştirilebiliyor.
Garanti BBVA: 15.000 TL tutarındaki nakit promosyonunu, 15.000 TL'lik ek promosyon ile destekleyen banka, emeklilerin kazancını toplamda 30.000 TL seviyelerine yükseltiyor.
DenizBank: Emeklilere 12.000 TL nakit promosyonun yanı sıra 18.000 TL ek promosyon sağlayarak toplamda 30.000 TL'ye varan ödeme yapıyor ve sayısız ayrıcalık vadediyor.
Albaraka Türk: 20.000 TL'ye varan ana promosyon ve 10.000 TL'ye varan ödül seçeneğiyle, maaşını taşıyan emeklilere toplamda 30.000 TL'ye varan fırsatlar sunuyor.
ING: Ek koşulsuz olarak 15.000 TL promosyon sunan ING, ilave nakit promosyonlarla birlikte toplam kazancı 28.000 TL'ye kadar taşıyor.
Kuveyt Türk: Banka, emeklilere toplamda 27.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yaparken; ücretsiz EFT, FAST ve havale gibi avantajları da paketine dahil ediyor.
Yapı Kredi: 15.000 TL nakit promosyon ve 12.000 TL ek promosyon fırsatıyla, tüm emeklilere toplamda 27.000 TL'ye varan ödeme seçeneği sunuluyor.
Türkiye İş Bankası: Maaşını İş Bankası'na getiren emekliler için ödenen tutar 25.000 TL'ye varan seviyelerde bulunuyor. Ayrıca kullanıcılara kart aidatsız kullanım ve indirimli bankacılık işlemleri gibi yan haklar da tanınıyor.
TEB (Türk Ekonomi Bankası): 12.000 TL'ye varan ana promosyona 9.000 TL'lik ek promosyon ilave eden banka, müşterilerine toplam 21.000 TL'ye varan bir ödeme ve avantajlı sigorta paketleri sunuyor.
QNB: Maaş taşıma işlemi yapan emeklilere, toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.
ICBC Turkey: Emekli promosyonunu 12.000 TL olarak belirleyen banka, nakit fırsatının yanında günlük finansal işlemlerde müşterilerine ücret muafiyeti sağlıyor.
Halkbank: Maaşını Halkbank'a taşıyan emekliler için sunulan fırsat, herhangi bir ek ödeme olmaksızın toplam 12.000 TL'ye varan nakit promosyon olarak dikkat çekiyor.
Ziraat Bankası: 3 yıllık peşin ödeme güvencesiyle sunulan kampanyada, emeklilere ödenecek olan nakit promosyon tutarı toplam 12.000 TL olarak duyurulmuş durumda.