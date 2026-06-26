SGK uzmanı Murat Bal açıkladı: Emekli maaş promosyonu bu rakama gelebilir

“Emekliler maaşlarını yatırıldığı gün tamamen çekmemekte, belirli bir miktar parayı hesaplarında tutmaya devam etmektedir. Banka, hesapta bekleyen bu parayı faiz maliyeti olmaksızın kendi operasyonlarında ve yatırımlarında kullanma imkanı bulur. Emeklinin parası bankada durduğu müddetçe banka buradan ciddi bir getiri elde eder. Dolayısıyla verilen promosyon bir gider veya zarar değil, bu kârlı müşteri ilişkisini sürdürmenin bir bedelidir.”