Yargıtay, birden fazla sayfadan oluşan iş sözleşmelerinin geçerliliğine dair önemli bir içtihat kararına imza attı. Yüksek mahkeme, bir sözleşmenin hukuken bağlayıcı olabilmesi için her sayfasının ayrı ayrı imzalanıp kaşelenmesine gerek olmadığına, metin bütünlüğünün sağlanması ve son sayfanın onaylı olmasının yeterli olduğuna hükmetti.
Yargıtay’dan yeni emsal karar: Tüm çalışanları ilgilendiriyor
Yargıtay’dan iş sözleşmelerinin geçerliliğine dair önemli bir içtihat kararı geldi. Emsal niteliğindeki kararla bir sözleşmenin hukuken bağlayıcı olabilmesi için her sayfasının ayrı ayrı imzalanıp kaşelenmesine gerek olmadığına karar verdi.Kaynak: İHA
Olay, bir şirkette usta olarak çalışan işçinin, işvereniyle imzaladığı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle başladı. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, işçiye maaşına ek olarak 250 bin TL tutarında bir hizmet bedeli ödenecek ve bu bedel karşılığında ilgili adresteki mülkün (bağımsız bölüm) işçiye devri sağlanacaktı.
Ancak sözleşmeye rağmen devir işleminin gerçekleşmemesi üzerine işçi konuyu yargıya taşıdı. Davalı şirket yönetimi, sayfalarca süren sözleşmenin bütününde şirket yetkilisinin imza ve kaşesinin bulunmadığını, bu nedenle gayrimenkul satışının geçersiz olduğunu iddia etti.
İlk Derece Mahkemesi, şirketin savunmasını dikkate alarak, sözleşmenin her sayfasında imza ve kaşe olmadığı gerekçesiyle satışı iptal etti. Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), işçinin yaptığı itirazı reddederek yerel mahkemenin kararını onadı.
Mağdur çalışanın kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin kararlarını bozarak sözleşmenin geçerli olduğuna karar verdi.
Yargıtay kararında, sayfaların birbirini takip ettiği durumlarda belge bütünlüğünün esas alınması gerektiği ve sadece son sayfadaki kaşenin sözleşmeyi bağlayıcı kıldığı vurgulandı.
Emsal nitelikteki kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:
"Dosya içeriğine göre belirsiz süreli iş sözleşmesi ile birlikte davacıya ücret dışında 250 bin TL tutarında hizmet bedeli ödenmesi kararlaştırılmış; bu bedelin karşılığında iş sözleşmesinde belirtilen adreste yer alan bağımsız bölümün işçiye devri konusunda anlaşma yapılmıştır. Sözü edilen iş sözleşmesinin bütün sayfaları davalı işverence imzalı olup, son sayfada ayrıca davalı şirketin kaşesi de yer almaktadır. İş sözleşmesinin tüm sayfalarının imzalı olması karşısında; mahkemelerce, son sayfa dışındaki sayfalarda davalı işverenin kaşesi olmadığı gerekçesiyle sözleşme hükmüne değer verilmemesi doğru olmamıştır."
Bu gerekçeyle birlikte Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı ortadan kaldırılarak, İş Mahkemesi'nin hükmü oy birliğiyle bozuldu. Sözleşmelerde metin bütünlüğü ve son sayfadaki onayın, hukuki geçerlilik için yeterli olduğu kesinleşmiş oldu.