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İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne bir operasyon daha yapıldı. 3'üncü dalga operasyon kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alındı.

RÜŞVE SORUŞTURMASINDA 3. DALGA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlattığı soruşturmada Şile Belediyesi’nde, doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı yönündeki iddialara ilişkin İstanbul ve İzmir’de belirlenen adreslere yönelik düzenlenen 3’üncü dalga operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve İzmir’de 21 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 16’sı yakalandı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediyesi’ne ilk operasyon geçen yıl temmuz ayında gerçekleştirilmiş aralarında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu pek çok isim hakkında tutuklama kararı verilmişti. Kabadayı hakkında daha sonra görevden uzaklaştırılma kararı verilmişti.

Aralık 2025’te gerçekleşen ikinci dalga operasyonda ise 15 kişi tutuklanmıştı.