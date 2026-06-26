A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’na erken vedası ve ardından gelen ABD galibiyeti, spor kamuoyunda suları durultmaya yetmedi. Turnuvanın ardından Kontraspor YouTube kanalında canlı yayına çıkan efsane eski futbolcu ve ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci, Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın maç sonu açıklamalarına adeta öfke kustu. İtalyan teknik adamın bitmek bilmeyen bahanelerine ve eleştirilere verdiği yanıtlara tepki gösteren Kahveci, Montella'yı sert sözlerle istifaya davet etti.
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü: "Verin Türk pasaportunu gitsin"
2026 Dünya Kupası’na veda eden A Milli Takım'da sular durulmuyor. ABD galibiyeti sonrası Montella'nın açıklamalarına isyan eden Nihat Kahveci, "İnsanları soğuttunuz, istatistik ve bahane dinlemekten bıktık. Verin pasaportunu gitsin" diyerek İtalyan teknik adamı sert sözlerle istifaya davet etti.Kaynak: Diğer
ERKEN VEDA SONRASI TESELLİ GALİBİYETİ
2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleriyle turnuvaya erkenden havlu atan A Milli Takım, grubun son maçında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşılaştı.
Sahadan son dakika golüyle 3-2 galip ayrılan Ay-Yıldızlılar, turnuvayı teselli galibiyetiyle kapattı. Ancak bu galibiyet, saha dışındaki gerilimi azaltmadı. Turnuvanın ilk maçlarında sabaha karşı uyanarak meydanları dolduran taraftarların, elenmenin kesinleşmesiyle birlikte ABD maçına ilgi göstermemesi dikkat çekti.
"SÜREKLİ MAZERET DİNLEMEKTEN, İSTATİSTİK DUYMAKTAN BIKTIK"
Maçın ardından Vincenzo Montella'nın takıma yönelik eleştirileri "saldırı" olarak nitelendirmesi ve sürekli çeşitli mazeretler üretmesi Nihat Kahveci'yi çılgına döndürdü. Montella'nın sürekli laf sokma çabası içinde olduğunu ve suni gündemler yarattığını belirten Kahveci, şu ifadeleri kullandı:
"Bak! Son dakika golüyle 3-2 yendik ama ben olsam yarın yollarım! Ben bu kadar inatçı bir teknik direktör görmedim. Bu turnuvada hocaya bir şeyler oldu, eskiden böyle değildi. Gönderilmeyi sonuna kadar hak ediyor."
"Maç bitmiş, hala insanlara laf sokma peşinde. İstatistikler, 'Fatih Terim hoca bunu dedi', 'onu aradım, bunu aramadım', 'Dünya Kupası'nı kazanmaya gidiyoruz', 'en karakterli jenerasyon', '62 şut attık', 'kader kısmet, Allah nasip etmedi'... Nedir abi bu kadar açıklama? Biz artık istatistik ve bahane dinlemekten bıktık!"
"İNSANLARI MİLLİ TAKIMDAN SOĞUTTUNUZ"
Taraftarların hislerine tercüman olduğunu dile getiren tecrübeli futbol adamı, halkın milli takımdan uzaklaşmasının tek sorumlusunun teknik heyet olduğunu vurguladı:
"İlk iki maçta sabahın 4'ünde, 5'inde kalkan insanlar vardı, meydanlara koştu bu millet. Bugün kimse o saatte uyanıp maçı izlemedi. Kimin yüzünden gitmedi bu insanlar ekran başına? Yeter artık, insanları milli takımdan soğuttunuz! Havalimanına indiğinizde bahaneleri bir kenara bırakın, halka bunun hesabını verin ve özür dileyin! Kazandığın bir maçtan sonra elini güçlü hissedip bu ülkenin insanlarına laf söyleyemezsin, sizin bu ülkede düşmanınız yok."
"VERİN PASAPORTUNU GİTSİN"
Montella'nın "onurumuz için oynadıktan" şeklindeki ifadelerine de sert çıkan Kahveci, yayının sonlarına doğru sinirlerine hakim olmakta zorlanarak İtalyan hocanın biletini kesti:
"Hala laf sokuyorsun, nerede ruhunu gösterdin? Maç günleri uyku uyumadık lan biz! Verin Türk pasaportunu gitsin!"