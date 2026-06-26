ABD'de yapay zeka sektörüne yönelik devlet denetimi ve kısıtlama hamlelerine bir yenisi daha eklendi. CNN'in hükümete yakın kaynaklara dayandırarak paylaştığı bilgilere göre Beyaz Saray, yapay zeka dünyasının öncü şirketlerinden OpenAI'dan, sahip olduğu üst düzey teknolojik yetenekler sebebiyle GPT-5.6 modelinin genel dağıtımını durdurmasını talep etti. Washington yönetimi, söz konusu modelin yalnızca devlet tarafından resmi olarak onaylanmış, sınırlı sayıdaki stratejik iş ortağına sunulması gerektiği yönündeki görüşünü şirkete iletti. Yapılan değerlendirmelerde, GPT-5.6'nın özellikle siber güvenlik alanındaki gelişmiş kabiliyetleri nedeniyle, geçtiğimiz günlerde ihracat kontrolü getirilen Anthropic'in "Mythos" modeliyle aynı risk kategorisinde görüldüğü belirtildi. OpenAI yönetiminin ise hükümetten gelen bu baskının ardından modelin küresel lansmanını ve piyasaya sürülme sürecini sınırlandırmayı kabul ettiği aktarıldı.

ERİŞİM İZİNLERİ KULLANICI BAZINDA TEK TEK ONAYLANACAK

Teknoloji dünyasındaki sızıntılarıyla bilinen The Information sitesi, OpenAI ve şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman tarafından şirket çalışanlarına gönderilen gizli bir bilgi notuna ulaştı. Söz konusu resmi yazıda, hükümetin talebi doğrultusunda yeni yapay zeka modeline erişmek isteyen kullanıcıların artık "müşteri bazında" çok sıkı bir onay sürecinden geçirileceği doğrulandı. Çalışanlarla paylaşılan notta ayrıca, "ABD hükümetine bu kısıtlama yönteminin uzun vadede tercih ettiğimiz bir iş modeli olmadığını açıkça belirttik. Gelecek yapay zeka sürümleri için daha sürdürülebilir, özgür ve yapıcı bir yaklaşım geliştirmek üzere hem yetkililerle hem de sektördeki diğer paydaşlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

ANTHROPIC'İN ARDINDAN SIRA OPENAI'A GELDİ

Konuyla ilgili görüşü sorulan bir Beyaz Saray yetkilisi, yeni nesil teknolojilerin barındırdığı olası risklere karşı ortak güvenlik önlemleri geliştirmek amacıyla önde gelen tüm yapay zeka laboratuvarlarıyla dirsek teması halinde kalmaya devam ettiklerini ifade etti. OpenAI tarafı ise resmi olarak bir açıklama yapmaktan kaçındı. Yaşanan bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 13 Haziran'da bir diğer yapay zeka devi Anthropic'in en gelişmiş modelleri olan "Mythos" ve "Fable" için başlattığı sert ihracat kontrolü uygulamasının hemen ardından geldi. Beyaz Saray, ulusal güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek yabancı hükümetlerin, denizaşırı şirketlerin ve küresel kullanıcıların bu modellere erişimini tamamen yasaklamış; bunun üzerine Anthropic de gelişmiş sistemlerini tüm kullanıcıları için küresel çapta devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı.