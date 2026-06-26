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COCA-Cola Avrasya & Ortadoğu Bölgesi Kamu İlişkileri, Sürdürülebilirlik ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Ergen ile Coca-Cola Türkiye Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Zeynel Çağlar’ın ev sahipliğini yaptığı San Francisco’da (ABD) Macy’s mağazası açılışında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’de yer aldı.

'8 YILDA 40 FABRİKA, BAZI MARKALARI VE ARSALARI SATTIK'

Ekonomim yazarı Vahap Munyar ise ABD’deki etkinlikte Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’le kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Munyar, bugünkü köşe yazısında sohbete dair çarpıcı detayları aktardı.

Murat Ülker, 2018 yılında toplam cironun 11 milyar dolar olduğunu belirtirken, yeniden yapılandırma sonrası geçen 8 yılda 40 fabrika, bazı markaları ve arsaları sattıklarını söyledi. Ülker, 7.5 milyar dolar borç ödediklerini ve cironun da şu anda 16 milyar doları bulduğunu ifade etti.

'500 MİLYON DOLARA BORCU İNDİRDİK'

Yeniden yapılandırmaya dahil borçları 500 milyon dolara indirdiklerinin altını çizen Ülker, takvime uyarak ödemeleri yaptıklarını söyledi. Ülker, “Borç olayı yakın zamanda rafa kalkmış olur. Yalnız borcun tamamını sıfırlamak akıllıca bir şey değil elbette. Zaten bankalar da borcu sıfırlamamızı istemiyor” dedi.

40 fabrika satışına rağmen üretimde düşüş olmadığını ifade eden Ülker, kalan tesislerdeki kapasite artışıyla üretimlerde artış kaydedildiğini açıkladı. Ülker, ABD’deki Goviva cirosuna dair 500 milyon doları 5 yılda 1 milyar dolara ulaştırılması konusunda ekibi zorladığını belirtti.