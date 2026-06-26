Türkiye İstatistik Kurumu Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri, 2025 yılı verilerini açıkladı.

2023 yılında 13 trilyon 343 milyar 937 milyon TL olan üretim satışı 2024 yılında 18 trilyon 814 milyar 973 milyon TL olmuştu. 2025 yılında satış miktarı 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL’ye çıktı.

Satış rakamlarındaki paylarda en büyüğü yüzde 15,5'ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Sırasıyla; yüzde 10,2 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,7 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 6,1 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı izledi.

OTOMOBİL ÜRETİMİ ARTTI

2024 yılında ülkemizde 1 milyon 169 bin 17 adet otomobil üretilirken bu rakam 2025 yılında arttı. Ülkemizde 2025 yılında 1 milyon 216 bin 140 adet otomobil üretimi oldu. Yıllar arasında 47 bin 123 otomobil fazla üretildiği görüldü.

Öte yandan 8 milyon 329 bin 500 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 334 milyon 22 bin 968 ton hazır beton, 1 milyon 266 bin 183 adet kombi (hermetik), 9 milyon 557 bin 361 ton deterjanlar ve yıkama müstahzarları ve 774 bin 970 adet motosiklet üretimi gerçekleşti.

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatından yapılan satışların yüzde 83,1'i beş ilde oldu.

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında en büyük paya sahip beş il, toplam satış değerinin yüzde 83,1’ini oluşturdu. Üretimden yapılan satışların yüzde 34,0'ı Kocaeli'nde, yüzde 29,8'i Bursa'da, yüzde 11,8'i Sakarya'da, yüzde 3,9'u Aksaray'da ve yüzde 3,6'sı İzmir'de gerçekleşti.

FASON ÜRETİMDE EN YÜKSEK PAY GİYİMDE

İmalat sanayinde 2025 yılında fason üretilen ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 32,3'ünü giyim eşyaları imalatı, yüzde 17,6'sını tekstil ürünleri imalatı ve yüzde 9,3'ünü fabrikasyon metal ürünleri imalatı oluşturdu.