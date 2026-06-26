Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türk boya devi Polisan satılıyor

Türk boya devi Polisan satılıyor

Türk boya devi Polisan, yüzde 50 hissesini 93 milyon dolar karşılığında diğer yüzde 50 hissesini barındıran Japon devine resmen satılıyor. Bu noktada şirketin sahipleri tamamen Japon oldu.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Türk boya devi Polisan satılıyor - Resim: 1

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Marmara Holding, boya pazarında dengeleri değiştirecek bir karara imza attı. Şirket, Polisan Kansai Boya'daki yüzde 50 hissesini 93 milyon dolar karşılığında Japon devi Kansai Paint'e devretmek üzere masaya oturduğunu duyurdu.

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Türk boya devi Polisan satılıyor - Resim: 2

Marmara Holding, sermayesine yarı yarıya ortak olduğu Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki (PKB) paylarını elden çıkarıyor.

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Türk boya devi Polisan satılıyor - Resim: 3

Şirketten yapılan açıklamaya göre; söz konusu yüzde 50'lik hissenin, halihazırda şirketin diğer yarısına sahip olan Japonya merkezli Kansai Paint Co., Ltd.'a devredilmesi için bağlayıcı olmayan bir ön mutabakat mektubu imzalandı.

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Türk boya devi Polisan satılıyor - Resim: 4

Prensipte anlaşılan dev satışın maddi boyutu da piyasaların dikkatini çekti. Devir işleminin bedelinin tam 93 milyon ABD Doları olması öngörülüyor.

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Türk boya devi Polisan satılıyor - Resim: 5

Ancak sürecin nihayete ermesi için Japon devi Kansai Paint’in PKB üzerindeki durum tespit (due diligence) incelemelerini tamamlaması şart koşuluyor. Bununla birlikte tarafların nihai sözleşmeleri imzalaması ve yasal mercilerden gerekli onayların çıkması beklenecek.

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Türk boya devi Polisan satılıyor - Resim: 6

Alınmış Bu kritik hamlenin kamuoyundan neden bugüne kadar gizli tutulduğu da netlik kazandı. Bildirimin "ertelenmiş bir açıklama" olduğunu vurgulayan Marmara Holding, müzakerelerin ilk aşamasında barındırdığı belirsizlikler sebebiyle stratejik bir karar aldığını duyurdu.

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Türk boya devi Polisan satılıyor - Resim: 7

Şirket, 30 Mart 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla; sürecin erken açıklanmasının yatırımcıları yanıltabileceği ve holdingin masadaki pazarlık gücünü, ticari faaliyetlerini ile rekabet koşullarını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle bildirimi bugüne kadar beklettiğini ifade etti.

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Türk boya devi Polisan satılıyor - Resim: 8

Marmara Holding'den yapılan son değerlendirmede, satış sürecine ilişkin yaşanacak yeni gelişmelerin yasalara uygun, tam ve zamanında yatırımcılarla paylaşılacağı vurgulandı.

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Türk boya devi Polisan satılıyor - Resim: 9
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