Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak metrosu şantiyesini ziyaret etti. Yavaş, burada yaptığı kısa konuşmada, CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili soruya "Onların kendi tercihi, kendi seçmenlerine hesabını verirler. Bizim bu anlamda bir kaybımız yok" yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Mamak metrosu şantiyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamalarda CHP'den istifa ederek AKP’ye katılan belediye başkanlarına ilişkin konuşan Yavaş, "Eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten. Onların kendi tercihi, kendi seçmenlerine hesabını verirler. Bizim bu anlamda bir kaybımız yok" ifadelerini kullandı.

Yavaş, programına ABB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek başladı. Ziyarette Yavaş'a, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin eşlik etti.

Burada yetkililer tarafından Yavaş ve Şahin'e projenin güncel durumuna ilişkin slayt üzerinden bilgi verildi. Görüşmede, 5 istasyonun fiilen yapımına başlandığı ifade edildi.

2029 YILINDA TAMAMLANACAK

Toplantıda proje takvimi de değerlendirildi. Çalışmaların 16 Temmuz 2025 tarihinde başladığı hatırlatıldı. Projenin 14 Ocak 2029'da tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Yavaş, bilgilendirmenin ardından ziyaret için ayarlanan bir belediye otobüsüne binerek basın mensupları ile şantiye alanına geçti. Yavaş, projenin bitim tarihiyle ilgili "Seçimden önceye çekeriz inşallah" ifadesini kullandı.

NATO Zirvesi'ne de değinen Yavaş, NATO'nun burada yapılmasının Ankara'nın tanıtımı açısından olumlu olduğunu söyledi.

Bazı belediye başkanlarının parti değiştirmesine ilişkin soru üzerine Yavaş, "Eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten. Onların kendi tercihi, kendi seçmenlerine hesabını verirler. Bizim bu anlamda bir kaybımız yok" dedi.