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2 Temmuz 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

DENİZ GÖKTAŞ HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

“Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi ülke gündemine oturan komedyen Deniz Göktaş, yurtdışı seyahatinden Türkiye’ye döndü. Göktaş, havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

ÖZGÜR ÖZEL: MANSUR YAVAŞ OLMADAN YOL YÜRÜMEM

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'yla arasında ayrılık olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Bu hafta İstanbul'a gelerek İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini belirten Özel, "Ekrem İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem" dedi.

BAHÇELİ'NİN 'ASKERİ HASTANE' ÇAĞRISINA MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'askeri hastane' çağrısına ilişkin MSB'den ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLAR İÇİN IMEI DÜZENLEMESİ: KURALLAR DEĞİŞTİ

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt işlemleri ile arızalı cihazlarda uygulanacak IMEI değişim süreçlerinde önemli değişikliğe gidildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hazırladığı yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ANKARA ZİRVESİ ÇIKIŞI: "TÜRKİYE, NATO'NUN İLERİ KARAKOLU DEĞİLDİR"

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında NATO'nun Ankara'da düzenleyeceği zirveye ilişkin konuştu. Türkiye'nin NATO'nun güçlü bir müttefiki olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye NATO'nun ileri karakolu değildir" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ: SURİYELİLERE 'ABRAKADABRA' MI YAPTINIZ?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, basın toplantısında ekonomi, "Terörsüz Türkiye" süreci ve sığınmacı politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Geri dönen Suriyeli sayısıyla iktidarın verilerinin uyumadığını belirten Özdağ, "Suriyelilere Abrakadabra mı yaptınız?" dedi.

YAZAR

SELÇUK GEÇER: ALTIN NE OLACAK? AL SANA CEVABI

DÜNYA – YENİÇAĞ

ŞAM'DA PATLAMA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafenin girişinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz resmen açıklanmazken, devlet televizyonu patlamanın bombadan kaynaklandığını duyurdu.

HIRVATİSTAN'DA AŞIRI SICAKLARIN ARDINDAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Hırvatistan'da 40 dereceyi aşan sıcaklıkların ardından şiddetli yağış ve fırtına günlük hayatı felç etti. Orahovica kentinde şiddetli yağışla etkili olan fırtına sonucu spor salonunun çatısı uçtu.

İRAN'DAN ABD'YE HÜRMÜZ BOĞAZI NOTASI: KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. ABD'nin boğazdaki güvenliğine yönelik olası müdahalelerinin İran'ın ulusal egemenliğine tehdit olarak değerlendirileceği ve karşılık verileceği belirtildi.

RUSYA'DAN KİEV'E GECE SALDIRISI: ÇOK SAYIDA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Rusya-Ukrayna savaşında karışlıklı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Rusya, Ukrayna'ya son dönemin en ağır saldırılarından birini düzenledi, gece boyu Kiev'e füze yağdı.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

AKPDEN.NET: AKILLI TV'DE VERGİ SOYGUNU: 50 BİN LİRALIK TV 74 BİNİ GEÇİYOR

Yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı vatandaşın ay sonunu getirmesini bile zorlaştırırken, yüksek vergi oranları da vatandaşın belini büküyor. Akıllı televizyonlarda etiket fiyatının üzerine bindirilen vergi, etiket fiyatının yarısından fazla...

YİĞİT MUHTAÇ OLDU KURU SOĞANA: BU KEZ ZAMLAR GÖZ YAŞARTTI

Bir dönemin en ucuz gıda ürünü olan kuru soğanın yanına yaklaşılamıyor. Pazarlarda bile 3 kilosu 100 liradan satılan kuru soğan, hem cep yakıyor hem göz yaşartıyor.

TEMASSIZ KREDİ KARTI KULLANANLAR ARTIK İKİ KEZ DÜŞÜNMELİ: PARANIZ UÇABİLİR

Son yıllarda internet alışverişlerini neredeyse “dolandırılamaz” hale getiren güçlü güvenlik önlemleri, dolandırıcıları farklı bir alana itti: Temassız ödemeler. Uzmanlar, market kasalarında, otobüs turnikelerinde, büfelerde ve hızlı tüketim noktalarında kullanılan kartlar için uyardı.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI VERDİ: İNTERNETTEN ALIŞVERİŞİNDE "SORUMLU DEĞİLİZ" DÖNEMİ BİTTİ

Gazeteci Nesih Tanrıverdi, e-ticaret sitelerinin internetten satışlarda tüketiciye karşı doğrudan satıcı konumunda olduğunu ve birinci dereceden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yazıda, web sitelerinin sorumluluktan kaçma girişimlerinin AYM kararıyla son bulduğu belirtildi.

SPOR - YENİÇAĞ

TALİSCA'DAN FENERBAHÇE'YE AYRILIK TALEBİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın, Hull City'den gelen teklifin ardından kulüpten transferine izin verilmesini istediği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

Ankara'da araçların çıkmakta zorlandığı meşhur bir yokuşun, NATO hazırlıkları kapsamında robot süpürgeyle temizlendiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, kullanıcılar iddiayı mizahi yorumlarla değerlendirdi. Olayın doğruluğuna ilişkin tartışmalar sürerken, görüntüler günün en çok konuşulan içerikleri arasında yer aldı.



Deniz Göktaş, gözaltına alınmasının ardından ters kelepçeyle Vatan Emniyet'e götürülmesiyle gündem oldu. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltı işleminin şekli tartışma konusu olurken, çok sayıda kullanıcı yaşananlara ilişkin farklı görüşlerini paylaştı. Olay, ifade özgürlüğü ve gözaltı uygulamaları ekseninde de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.