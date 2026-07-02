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Kaynak: Haber Merkezi

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi ülke gündemine oturan komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma gerekçesi “dini değerleri aşağılama”

YouTube'a yüklediği “Ölü Deniz” gösterisi dört günde 6 milyon izlenen Deniz Göktaş, özellikle iktidar çevreleri tarafından hedef gösterilerek, tutuklanması talep ediliyordu.

“YURTDIŞINA KAÇTI” İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Deniz Göktaş sosyal medyada yayılan “yurtdışına kaçtı” iddialarına cevap vererek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmiş, 22 Haziran’da bedelli askerlik ücretini ödediğini hatırlatarak, “Uzun yıllar ülkede olacağım” ifadelerini kullanmıştı.

STAND-UP GÖSTERİSİNDEN KESİTLER X’TE ENGELLENDİ

Komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinden kesitler içeren X paylaşımları Türkiye’den erişime kapandı. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), engellin 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle uygulandığını açıklarken X platformu söz konusu paylaşımları Türkiye’de görünmez kıldı.