Son yıllarda dünya ekonomisinde sessiz ama son derece önemli bir değişim yaşanıyor.

Bu değişim ne borsalardaki günlük hareketlerle ne de merkez bankalarının faiz kararıyla açıklanabilir.

Çünkü artık değişen piyasalar değil, küresel para sisteminin ta kendisi.

Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu'nun yayınladığı son anket tam olarak bunu söylüyor.

Dünyada 10 trilyon doların üzerinde rezerv yöneten 90 merkez bankası ve kamu fonunun katıldığı araştırmaya göre, önümüzdeki on yıl içinde merkez bankaları rezervlerindeki doların payını azaltmayı, buna karşılık altın, euro ve kısmen yuanın ağırlığını artırmayı planlıyor.

Elbette bu, "dolar devri bitiyor" demek değil.

Bugün küresel döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 57'si hâlâ dolar cinsinden.

Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu’nun tahminine göre bu oran on yıl sonra yaklaşık yüzde 52'ye gerileyecek.

Yani dolar hâlâ rezerv para özelliğini koruyacak.

ABD tahvil piyasasının derinliği, doların uluslararası ticaretteki ağırlığı ve küresel ödeme sistemlerindeki hâkimiyeti nedeniyle dolar hâlâ mekânın kralı olacak.

Ancak artık yetkileri sınırsız olmayacak.

Lordlar kamarası çatır çatır geliyor.

Altının birkaç yılda, 1.800 dolardan 5.600 dolara yükselmesi de bu yüzden.

Aslında raporun en dikkat çekici bölümü de tam burada başlıyor.

Geçen yıl ankete katılan merkez bankalarının yüzde 71'i fiziki altın rezervine sahipken, bu yıl bu oran yüzde 82'ye yükselmiş.

Bu sıradan bir artış değil.

Bu, merkez bankalarının rezerv anlayışında yaşanan köklü değişimin en net göstergesi.

Peki ama Merkez bankaları neden bu kararı aldı?

Çünkü dünya son birkaç yılda çok önemli gelişmelere tanık oldu.

Rusya'nın rezervlerinin dondurulması...

ABD'nin finansal yaptırımları...

Çin ile ABD arasındaki ekonomik rekabet...

Orta Doğu'da giderek büyüyen savaş riski...

Artan jeopolitik kutuplaşma...

Bütün bunlar merkez bankalarına çok net bir mesaj verdi.

Kâğıt üzerindeki rezervler siyasi kararlarla etkilenebilir.

Ama altın etkilenmez.

Çünkü altın;

Hiçbir ülkenin borcu değildir.

Hiçbir merkez bankasının bastığı para değildir.

Karşı taraf riski taşımaz.

Ödeme vaadine bağlı değildir.

Hiçbir hükümet tarafından dondurulamaz.

İşte bu yüzden merkez bankaları doları azaltıp, altını arttırmak istiyorlar.

Daha da önemlisi...

Merkez bankaları altını bireysel yatırımcılar gibi değerlendirmiyor.

Bir yatırımcı fiyat yükselince satış yapmayı düşünebilir.

Ama merkez bankalarının amacı kısa vadeli kazanç elde etmek değil.

Onlar yeni bir finansal güvenlik satın alıyor.

Bu nedenle ons altın düştükçe merkez bankaları toplamaya devam ediyor.

Bu da altın için sürekli ve yapısal bir talep oluşturuyor.

Dolayısıyla zaman zaman sert düzeltmeler yaşansa bile uzun vadede aşağı yönlü hareketlerin eskisine göre daha sınırlı kalması şaşırtıcı olmayacaktır.

Şimdi dönelim euro ve yuan tarafına.

Rapora göre Avrupa Birliği'nin ortak borçlanmasını kalıcı hâle getirmesi, euro cinsinden güvenli tahvil piyasasını büyütebilir.

Bu da merkez bankalarının euro rezervlerini artırmasını sağlayabilir.

Yuan tarafında ise tablo biraz daha farklı.

Çin ekonomisinin büyüklüğü elbette yuanın önemini artırıyor.

Ancak sermaye hareketleri üzerindeki kontroller, finansal sistemdeki devlet etkisi ve şeffaflık konusundaki soru işaretleri nedeniyle yuanın kısa vadede doların yerini alması oldukça zor.

Dolayısıyla yuan, merkez bankaları açısından bugün için daha çok çeşitlendirme aracı olarak değerlendiriliyor.

Peki bütün bunlar Türkiye açısından ne ifade ediyor?

Son yıllarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da altın rezervlerini artıran ülkeler arasında yer aldı.

Ama Türkiye'nin kendi iç krizleri nedeniyle bu rezervlerin gücü her geçen gün azalıyor.

Bu da bizi dünyadan ayrıştırıyor.

Türkiye'deki yatırımcı açısından ise tablo farklı.

Çünkü gram altın sadece ons fiyatından etkilenmiyor.

Aynı zamanda döviz kuru ve enflasyon dinamiklerinden de besleniyor.

Yani küresel ölçekte merkez bankalarının oluşturduğu altın talebi ile içerideki kur ve enflasyon baskısı birleştiğinde, gram altın uzun vadede çift yönlü destek bulabilir.

Sonuç olarak bugün yaşanan gelişmeleri yalnızca "dolar biraz pay kaybediyor" şeklinde okumak yanlış olur.

Asıl yaşanan şey, küresel rezerv sisteminin tek kutuplu yapıdan daha çok kutuplu bir yapıya doğru evriliyor olması.