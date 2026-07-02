Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Serinlemeye hazır mısınız? Türkiye'ye yağışlı hava dalgası geliyor... Beklenen açıklama geldi

Serinlemeye hazır mısınız? Türkiye'ye yağışlı hava dalgası geliyor... Beklenen açıklama geldi

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası hafta sonu Türkiye’yi etkisi altına alacak. İstanbul’da sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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Serinlemeye hazır mısınız? Türkiye'ye yağışlı hava dalgası geliyor... Beklenen açıklama geldi - Resim: 1

Yeni hava sistemiyle birlikte Marmara’da yağış geçişleri ve hissedilir sıcaklık düşüşü öngörülüyor.

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Serinlemeye hazır mısınız? Türkiye'ye yağışlı hava dalgası geliyor... Beklenen açıklama geldi - Resim: 2

AKOM ve meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul’da gece sıcaklıkları 16 dereceye kadar gerileyebilir.

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Serinlemeye hazır mısınız? Türkiye'ye yağışlı hava dalgası geliyor... Beklenen açıklama geldi - Resim: 3

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının hafta sonu Türkiye’ye giriş yapması bekleniyor.

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Serinlemeye hazır mısınız? Türkiye'ye yağışlı hava dalgası geliyor... Beklenen açıklama geldi - Resim: 4

Meteorolojik değerlendirmelere göre özellikle Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak.

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Serinlemeye hazır mısınız? Türkiye'ye yağışlı hava dalgası geliyor... Beklenen açıklama geldi - Resim: 5

Meteoroloji ve yerel hava tahmin merkezlerinin verilerine göre, Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası Türkiye’de sıcaklıkları düşürecek.

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Serinlemeye hazır mısınız? Türkiye'ye yağışlı hava dalgası geliyor... Beklenen açıklama geldi - Resim: 6

İstanbul’da gece sıcaklıklarının 16 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.

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