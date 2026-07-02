Yeni hava sistemiyle birlikte Marmara’da yağış geçişleri ve hissedilir sıcaklık düşüşü öngörülüyor.
Serinlemeye hazır mısınız? Türkiye'ye yağışlı hava dalgası geliyor... Beklenen açıklama geldi
Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası hafta sonu Türkiye’yi etkisi altına alacak. İstanbul’da sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Yeni hava sistemiyle birlikte Marmara’da yağış geçişleri ve hissedilir sıcaklık düşüşü öngörülüyor.
AKOM ve meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul’da gece sıcaklıkları 16 dereceye kadar gerileyebilir.
Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının hafta sonu Türkiye’ye giriş yapması bekleniyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre özellikle Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak.
Meteoroloji ve yerel hava tahmin merkezlerinin verilerine göre, Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası Türkiye’de sıcaklıkları düşürecek.
İstanbul’da gece sıcaklıklarının 16 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.