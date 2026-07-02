Bu iki meyveyi sofranızdan eksik etmeyin: Kalp ve damar sağlığını destekliyor

Araştırmalar daha çok damar fonksiyonları, inflamasyon belirteçleri ve bazı biyolojik göstergelerdeki iyileşmeleri ortaya koyuyor. Ayrıca çalışmaların önemli bir bölümünün sınırlı sayıda katılımcıyla ve kısa süreli olarak yürütülmüş olması nedeniyle, bu meyveler tek başına bir tedavi yöntemi olarak görülmüyor.