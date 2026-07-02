Türk mutfağının, ev hanımlarının, ev şeflerinin vazgeçilmezi; yemeklerin tamamlayıcı ürünü olan kuru soğan, Haziran ayında zam şampiyonu oldu. Önceden kilo kilo alınıp, yemeklere koyulan soğanın artık yanına yaklaşılamıyor.

3 KİLOSU 100 LİRADAN SATILIYOR

Bir dönemin en ucuz sebzelerinden biri olan, çuval çuval alınan kuru soğan Haziran ayında %46,54'lük zam oranıyla zam şampiyonu oldu.

İTO VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) haziran ayı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 46,54 ile kuru soğan oldu. En büyük fiyat düşüşü ise yüzde 57,24 ile kirazda yaşanırken, domates ve uçak bileti de fiyatı gerileyen ürünler arasında yer aldı.

Geçen ay fiyatı en çok artan ürün yüzde 46,54 ile kuru soğan olurken, onu yüzde 36,38 ile patlıcan, yüzde 26,57 ile limon, yüzde 22,20 ile patates, yüzde 18 ile sandalye, yüzde 15,38 ile telefon ekipmanı, yüzde 14,63 ile ütü, yüzde 13,61 ile makyaj malzemeleri, yüzde 12,65 ile havuç izledi.

Fiyat artışı internet fatura harcamalarında yüzde 11,74, masada (tek) yüzde 10,28, yer fıstığında yüzde 9,40, salatalıkta yüzde 8,48, ücretli, dijital aboneliklerde yüzde 8, elektrik süpürgesinde yüzde 7,74 ve bulaşık temizlik ürünlerinde yüzde 7,72 oldu.

EN ÇOK KİRAZ VE DOMATES UCUZLADI

Haziranda bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünler arasında başı yüzde 57,24 ile kiraz çekti. Bunu yüzde 52,88 ile domates, yüzde 40,33 ile araç kiralama ücreti (günlük), yüzde 28,01 ile kıvırcık, yüzde 27,83 ile uçak bileti ücreti, yüzde 23,52 ile şeftali, yüzde 22,71 ile erik, yüzde 18,16 ile sivri biber izledi.

Fiyat düşüşü çarliston biberde yüzde 18,14, dolmalık biberde yüzde 17,51, kayısıda yüzde 17,49, taze fasulyede yüzde 16,25, çilekte yüzde 15,09, maydanozda yüzde 14,19, şehirlerarası otobüs bileti ücretinde yüzde 12,47, altında (mücevherat) yüzde 9,06 olarak gerçekleşti.