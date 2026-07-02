Son 16 turu şekilleniyor
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunun tamamlanmasına yaklaşılırken, son 16 turu eşleşmeleri de tek tek belli olmaya başladı.
Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor: İşte kesinleşen eşleşmeler
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda oynanan maçların ardından son 16 turu eşleşmeleri netleşmeye başladı. Belçika ve ev sahibi ABD'nin de tur atlamasıyla gözler son 16 turundaki dev mücadelelere çevrildi.Kaynak: Diğer
Son 16 turu şekilleniyor
İlk eşleşme belli oldu
Son 16 turunun ilk kesinleşen eşleşmelerinden biri ABD - Belçika mücadelesi oldu.
Fransa'nın rakibi Paraguay
Son 16 turunda Fransa ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Brezilya'nın rakibi Norveç
Turnuvanın favorilerinden Brezilya, son 16 turunda Norveç ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
İngiltere'nin rakibi Meksika
İngiltere ile Meksika arasındaki son 16 turu mücadelesi ise 6 Temmuz Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.
Fas ile Kanada karşı karşıya
Son 16 turunun dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Kanada ile Fas, 4 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Diğer eşleşmeler netleşecek
Portekiz - Hırvatistan maçının galibi ile İspanya - Avusturya eşleşmesinin galibi son 16 turunda karşılaşacak.
Arjantin'in rakibi bekleniyor
Arjantin - Yeşil Burun Adaları eşleşmesinin galibi, Avustralya - Mısır maçının kazananıyla mücadele edecek. İsviçre - Cezayir eşleşmesinin galibi ise Kolombiya - Gana maçının galibiyle son 16 turunda karşı karşıya gelecek.