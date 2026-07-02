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Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Samet Yüksel'in haberine göre Hull City'den teklif alan Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli yönetimden transferine onay verilmesini talep etti.

HEDEFİ PREMİER LİG

Haberde, Talisca'nın kariyerine Premier Lig'de devam etmeyi istediği ve bu nedenle İngiliz ekibiyle anlaşmanın sağlanmasını beklediği belirtildi.

GÖZLER FENERBAHÇE'DE

Transfer sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun talebine nasıl yanıt vereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.