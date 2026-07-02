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Kaynak: AA / İHA / ANKA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı 'askeri hastane' çağrısına yanıt verdi.

Bahçeli, "NATO içerisinde askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Bu sebeple askeri hastanelerin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması hayati değerdedir" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VERDİĞİ DİREKTİFLER DOĞRULTUSUNDA..."

Bakanlık tarafından, basın mensuplarının, "Askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağına" ilişkin sorular üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

Askeri hastaneler ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılarak 31 Temmuz 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığına devredilmişti.