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Kaynak: Haber Merkezi / AA

Suriye'nin başkenti Şam’da, Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişinde patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ülkenin resmi haber ajansı SANA, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.

Suriye makamlarından olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, devlet televizyonu patlamanın bombadan kaynaklandığını bildirdi.

OLAY YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamanın meydana geldiği kafenin giriş bölümünde büyük çapta hasar oluştuğu, çevreye çok sayıda cam parçasının savrulduğu ve yaralıların sağlık ekiplerince olay yerinden tahliye edildiği görüldü.

Patlamanın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, vatandaşlar tedbir amacıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Patlamayla ilgili inceleme devam ediyor.