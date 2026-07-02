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Kaynak: AA

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenlik alanında bulunduğu ifade edilerek, bu stratejik su yolunun güvenliği ve istikrarının korunmasının ülke açısından "kırmızı çizgi" olduğu bildirildi.

Açıklama, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Bahreyn'in başkenti Manama'da bölgedeki 11 ülkenin üst düzey askeri yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdiği güvenlik toplantısının ardından geldi.

ABD'NİN OLASI MÜDAHALESİNE KARŞILIK VERİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Karargahtan yapılan açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki "güvenlik işlerine" yönelik ya da "düzeni bozucu" olarak nitelendirilen herhangi bir müdahalesinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Ayrıca, ABD'ye ait insanlı ve insansız savaş uçaklarının Hürmüz Boğazı üzerindeki faaliyetlerini sürdürmesinin bölgesel güvenliği riske atabileceği öne sürüldü.

PETROL TANKERLERİ VE TİCARİ GEMİLERE ROTA UYARISI

Açıklamada, tüm petrol tankerleri ile ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerinde İran tarafından belirlenen rotaları kullanmaları gerektiği savunuldu.

İran tarafı, belirlenen güzergâhlara uyulmaması veya seyir protokollerinin ihlal edilmesi durumunda silahlı kuvvetlerin derhal ve kararlı şekilde müdahalede bulunacağını öne sürerken, böyle bir durumda ihlalde bulunan gemilerin güvenliğinin tehlikeye girebileceğini iddia etti.

Karargahtan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İran, Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik haklarını koruma konusunda, ABD ordusu ve onun destekçileri tarafından gerçekleştirilebilecek her türlü ihlal ve saldırıyı bertaraf etmek için gerekli gördüğü hiçbir tedbirden kaçınmayacaktır."

CENTCOM TOPLANTISININ ARDINDAN GELDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla bölgesel güvenlik toplantısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Toplantıda bölgedeki mevcut güvenlik durumu, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımların ele alındığı bildirilmişti.

Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip deniz yollarından biri olarak öne çıkarken, bölgede yaşanan her gelişme uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.